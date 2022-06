¿Por qué nunca tuvimos ‘TRON 3’? El director de ‘Top Gun: Maverick’ responde

En 1982 la primera TRON no fue precisamente un éxito en taquilla, pero eso no supuso impedimento para que se convirtiera en film de culto. Su estética rompedora, amén de su temprano coqueteo con los videojuegos y la realidad virtual, condujeron la ciencia ficción a unos terrenos revolucionarios, intensificando su pervivencia en la cultura pop hasta el punto de que casi tres décadas después, en 2010, Disney se decidió a lanzar una secuela. TRON: Legacy tampoco tuvo una recaudación triunfal, pero sí la suficiente como para que la Casa del Ratón tanteara un film que cerrara la trilogía, en compañía del director de Legacy Joseph Kosinski.

Legacy fue el debut al largometraje de Kosinski, que hoy se encuentra de actualidad por haber estrenado con gran éxito Top Gun: Maverick: su segunda colaboración con Tom Cruise luego de Oblivion. La realización de Kosinski está siendo muy aclamada, y durante una entrevista con Vulture esto ha derivado en el proyecto que este cineasta más lamenta que no haya seguido adelante: una tercera película de TRON, que iba a haberse titulado TRON: Ascension. “Estuve muy cerca, lo intenté de verdad. En 2015 Disney lo canceló”, asegura Kosinski, que al parecer había llegado a terminar el guion, paralelamente a tener listos los storyboards del film, antes de que Disney cancelara fulminantemente la producción.

¿A qué se debió este cambio de idea? Kosinski cree saberlo. “No había construido nada, pero tenía el storyboard de la película y la había escrito. Estaba muy entusiasmado porque había invertido la idea: todo entraba en nuestro mundo, todo se mezclaba. Pero la Disney de 2015 era muy diferente”, apunta. “Cuando hice TRON: Legacy aún no era dueña de Marvel, no era dueña de Star Wars. Éramos una obra de fantasía y ciencia ficción. Y una vez tienes ya estas cosas, es más socorrido poner tu dinero en una propiedad conocida, y no en el extraño estudiante de uñas negras de la esquina”. Estas declaraciones concuerdan con lo que Garrett Hedlund (protagonista de Legacy) dijo entonces, atribuyendo la cancelación de TRON 3 al gran fracaso de Tomorrowland en 2015.

TRON, en efecto y al igual que Tomorrowland, siempre ha sido una propiedad excéntrica, y parece hasta cierto punto lógico que Disney prefiriera impulsar franquicias más conocidas, una vez tenía el control de Marvel y Star Wars. A 12 años de Legacy, sin embargo, esta decisión no ha implicado una negativa tajante a que la película tenga continuación, pues no hace mucho supimos del propósito de Disney por retomar la película, sin Kosinski y con Jared Leto protagonizándola. La crisis del coronavirus apunta a haber suspendido este proyecto, pero durante la promoción de Morbius Leto llegó a decir que este film llegaría “más pronto que tarde”.

