¿Por qué hay tanto humor en las películas del Universo de Marvel?

Cuando tienes asegurado el dominio de la industria de Hollywood, es inevitable que te salgan detractores. Más allá de las quejas de quienes más comprensiblemente acusan la hegemonía de Marvel (cineastas independientes o legendarios, sean Martin Scorsese, Francis Ford Coppola o Alex Proyas), en lo que se refiere al público la maquinaria de Kevin Feige tampoco está exenta de críticas. Los espectadores escépticos del MCU, así las cosas, han moldeado con el paso de los años un catálogo de argumentos estrella para defenestrar las películas de Marvel Studios, mientras el número de estas asciende a 27 y en total recauda 25 mil millones de dólares. Sin contar las recientes series de Disney+, que expanden aún más el fenómeno, la omnipresencia y el hastío.

¿Cuáles son estos argumentos? Pues uno de los más socorridos es que las películas del Universo de Marvel tienen demasiado humor. Con excepción de Eternals (considerada unánimemente como una de las entregas más fallidas de la franquicia), cada nueva iteración del MCU tiene aparejado un considerable caudal de chistes, ganándose acto seguido críticas por ser “demasiado infantiles”. Joe Russo, director junto a su hermano Anthony de algunas de las películas de Marvel más exitosas (Capitán América: El soldado de invierno, Capitán América: Civil War, Vengadores: Infinity War y Vengadores: Endgame), ha afrontado directamente el tema durante una entrevista con Deadline. Admite que hay mucho humor, sí, y que este supone un elemento clave de la receta de Kevin Feige.

“El ingrediente secreto es que a Kevin le gustan las películas entretenidas, ¿no? Y el entretenimiento suele involucrar humor”, responde Russo, describiendo el modus operandi de su antiguo jefe. “A Kevin le importa mucho testear las películas, sentarse en la sala y escuchar las reacciones. Si el público ríe encuentras una reacción. Puedes entender ‘vale, cada dos minutos están logrando entretenerse con la película’, y esa es una forma muy fuerte de marcar cómo va a funcionar la película entre el público, ¿no? Creo que por eso el humor es tan importante para él”. En otras palabras, la sucesión de gracietas en el MCU busca paliar un posible déficit de atención de los espectadores. Si te ríes, claramente no puedes estar aburriéndote. Es tan sencillo como eso.

Otra crítica común a Marvel Studios es la que hace hincapié en una posible “plantilla”, y desde luego en que todas las películas aparentan ser intercambiables por ser piezas de un plan muy cuadriculado. En este caso, Russo niega la mayor, pues asegura que el secreto del plan de Feige para diseñar fases es… que no hay plan alguno. Él, junto a los guionistas, iría improvisando constantemente. “Parte de la brillantez de Kevin es que en realidad no hay ningún plan. Hay una idea, pero no puedes tener un plan si la película fracasa. No hay plan después de eso. Así que en realidad, a medida que una película triunfa surge un entusiasmo que nos mueve a ver qué podemos hacer. Ahí aparecen las nuevas ideas”.

“Y también hay deseos. ‘Ojalá un día podamos llegar a esa historia, si seguimos haciéndolo bien quizá podríamos llegar a Infinity War o Endgame. Pero muchas cosas se resolvieron entre películas. Y muchas de las mejores conexiones se pensaron a posteriori”, concluye Russo. Como Anthony, Joe se ha desligado por ahora del Universo de Marvel, decididos a desarrollar sus propias películas como productores o directores. Bajo el primer término han impulsado Tyler Rake y el supuesto universo cinematográfico que viene de camino junto a su secuela. Como directores están vinculados ahora a un remake en acción real de Hércules para Disney, y al thriller de Netflix The Gray Man.

Este viene protagonizado por Ryan Gosling, Chris Evans y Ana de Armas, y se ha anunciado como la producción más cara jamás auspiciada por Netflix (por encima de la que hasta ahora ostentaba el récord, Alerta roja). De cara al ansiado éxito de esta producción, sin duda a los Russo les va a venir bien haber tomado nota de la receta de Feige.

