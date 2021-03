‘Poor Things’: Willem Dafoe en conversaciones para protagonizar lo nuevo de Yorgos Lanthimos

Wille Dafoe podría estar en lo nuevo del director griego Yorgos Lanthimos (La favorita, Langosta). Deadline ha anunciado en exclusiva que el actor de El faro, Platoon o Spider-Man estaría en conversaciones para unirse al elenco de Poor Things, la adaptación de la reconocida novela de Alasdair Gray.

Hace unas semanas nos enterábamos de que Emma Stone también podría ser una de las protagonistas de este nuevo título, que será adaptado en el cine por el guionista Tony McNamara (La favorita, The Great, Cruella).

Poor Things es un cuento de amor victoriano que sigue las aventuras de Belle Baxter, una mujer devuelta a la vida por su excéntrico pero brillante marido científico. Una historia muy cercana argumentalmente con el Frankenstein de Mary Shelley. Por el momento se desconoce si Dafoe podría interpretar el papel del científico.

A sus 65 años, el actor estadounidense se encuentra en uno de sus mejores momentos laborales. Después de su nominación al Oscar por The Florida Project y las buenas críticas hacia su papel en El faro, Dafoe ha continuado uniéndose a algunos interesantes proyectos como The French Dispatch de Wes Anderson, The Northman de Robert Eggers o Nightmare Alley de Guillermo del Toro.