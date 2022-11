¿Podría Angelina Jolie haber interpretado a la villana de 'Spider-Man 4', de Sam Raimi?

Angelina Jolie sorprendió en 2021 con su aparición como Thena en el filme del MCU Eternals. Un título que pasó bastante desapercibido y dejó en el aire la posible continuación de las tramas de los Eternos. Sin embargo, este supuso un primer acercamiento de la actriz estadounidense a Marvel, quien en realidad podría haber debutado en este universo mucho antes, en un papel de villana.

Según la nueva información compartida por The Direct (vía Screen Rant), Angelia Jolie estuvo a punto de trabajar con la Casa de las Ideas a través de la cuarta entrega del Spider-Man, de Sam Raimi. Un filme que nunca llegó a materializarse, pero donde habría interpretado a la hija de Buitre, el archienemigo del hombre araña.

Para el personaje de Buitre, los ejecutivos de Marvel tenían en mente a John Malkovich, con una imagen muy diferente a las que nos tiene acostumbrados y unas alas "diseñadas para salir como cuchillas afiladas". El bellaco tenía que morir en la trama, suponiendo el inicio de lo que se veía después.

Un ejecutiva que compra el 'Daily Bugle'

Esta nueva información surge a través del nuevo libro With Great Power: How Spider-Man Conquered Hollywood During the Golden Age of Comic Book Blockbusters (Con un gran poder: Cómo Spider-Man conquistó Hollywood durante la época dorada de los éxitos de taquilla de los cómics), del autor norteamericano Sean O'Connell.

Un novelista que en el pasado también fue encargado de la creación de la obra literaria Release the Snyder Cut: La loca historia real detrás de la pelea que salvó a la Liga de la Justicia de Zack Snyder.

La cuarta entrega de Spider-Man habría abordado los sucesos acaecidos después de la muerte de Adrian Toomes, más conocido como Buitre, quien habría encontrado su legado en un personaje nunca presentado en Marvel Comics, su hija. Un mujer presentada como "una ejecutiva consumada que representaba a una empresa de capital de riesgo que estaba tratando de comprar el Daily Bugle".

De acuerdo con esta información, los ejecutivos pensaron directamente en Angelina Jolie para la concepción del personaje. Un proyecto que nunca llegó a ver la luz y que podría haber supuesto el primer acercamiento de la intérprete al Universo Cinematográfico de Marvel, ahora que Marvel coquetea con el multiverso.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.