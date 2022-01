Peter Robbins, la voz original de Charlie Brown en los años sesenta, muere a los 65 años

Peter Robbins, quien fuera la voz original de Charlie Brown durante los años sesenta en las apariciones animadas del personaje creado por Charles Schulz, se suicidó la semana pasada a los 65 años. Sus familiares han comunicado la triste noticia al canal Fox 5 de San Diego.

Diagnosticado de trastorno bipolar y esquizofrenia, Robbins llevo una vida sumida en problemas de adicción y choques con la ley. En 2013 fue condenado a un año de cárcel tras ser hallado culpable de cargos de amenazas y acoso a su exnovia y el cirujano plástico que la operó. En 2015 volvió a la cárcel por cuatro años y ocho meses tras enviar cartas amenazantes al sheriff de San Diego.

Robbins comenzó su carrera como actor de voz infantil a los 7 años, cuando consiguió el codiciado papel de Charlie Brown en el documental A Boy Named Charlie Brown de 1963, dedicado al trabajo de Schulz como creador de Peanuts. En el programa, algunos de sus personajes como Charlie Brown y su perro Snoopy cobraban vida animados por Bill Melendez por primera vez.

Aunque el documental no llegó a ser emitido por televisión como se pretendía, resultó fundamental para conseguir el apoyo financiero que lanzó la carrera cinematográfica de los personajes de Schulz durante los años siguientes.

Así es como se pusieron en marcha las películas animadas La Navidad de Carlitos (A Charlie Brown Christmas) (1965) y Es la gran calabaza, Charlie Brown (1966), así como los cortos Charlie Brown's All Stars! (1966), You're in Love, Charlie Brown (1967), He's Your Dog, Charlie Brown (1968) o It Was a Short Summer, Charlie Brown (1969); todo ello dirigido por Melendez y con Robbins como la voz de Charlie Brown.

El último trabajo de Robbins como Charlie Brown fue en la película de animación Un niño llamado Charlie Brown, dirigida por Melendez en 1969. El joven actor también tuvo alguna aparición en series de la época como La familia Monster, F.B.I. o Superagente 86, entre otras. Su último papel delante de las cámaras fue en un episodio de Mis tres hijos en 1972. Después, con 16 años, se retiró de la actuación.

