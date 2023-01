12 películas en las que salió Brad Pitt y fueron un fracaso

Ya lo decía William Goldman, el guionista de La princesa prometida: en Hollywood, la única verdad inescapable es que nadie sabe nada. Por ejemplo, cualquiera diría que la presencia de Brad Pitt, con ese nombre, con ese talento y con esa percha, es garantía segura para que una película funcione bien ante la crítica y en la taquilla. Pero nada más lejos de la realidad.

Como revelan las cifras de Babylon, la película con la que Damien Chazelle se está llevando un buen chasco financiero, Pitt puede hacer grandes cosas, pero aún no es capaz de hacer milagros. Algo que puede comprobarse con un mero vistazo a su carrera: desde sus orígenes como jovencito carpetero a sus proyectos más recientes y 'de autor', el actor más popular del Hollywood contemporáneo sabe bien lo que es llevarse un trompazo.

'El lado oscuro del sol' (Bozidar Nikolic, 1988)

El trabajo más gafe de toda la filmografía de Brad Pitt es también su primer título como actor protagonista, encarnando a un joven que sufre una rara enfermedad de la piel. La Guerra de los Balcanes estalló durante el rodaje de la cinta en Croacia, lo que obligó a interrumpir la producción: de no haber sido Pitt su protagonista, El lado oscuro del sol ni siquiera hubiera tenido ese estreno directo a dvd del que finalmente gozó (es un decir) en 1997.

'Clase sangrienta' (Rospo Pallenberg, 1989)

Tras librarse de acabar hecho trizas bajo los obuses en la antigua Yugoslavia, Brad pasó por una ordalía común en los actores de su generación: actuar en un slasher de instituto (con un punto cómico, en este caso). Pese a llevar la firma del guionista de Excalibur y contar con los encantos de nuestro héroe, aún desconocido pero ya potentorro, Clase sangrienta no recaudó ni un colín y fue puesta a caldo por la crítica.

'Cool World: Una rubia entre dos mundos' (Ralph Bakshi, 1992)

Nueve años después de la entrañable Tygra: Hielo y fuego, y 14 después de su adaptación de El señor de los anillos, Bakshi se la pegó a lo grande con esta película en la que Brad (un detective humano atrapado en un universo de animación) se resistía a las seducciones de la 'dibu' Kim Basinger. El rodaje fue un infierno, la película se estampó en taquilla, y seguramente nuestro hombre se vio a sí mismo volviendo a los anuncios de pollo frito tras el estreno.

'Kalifornia' (Dominic Sena, 1993)

Ni siquiera la presencia de David Duchovny (entonces en la cumbre gracias al éxito de Expediente X) salvó de hundirse en taquilla a este filme en el que Juliette Lewis y un Pitt convertido en sex symbol gracias a su papel en Thelma y Louise interpretaban a una pareja de asesinos en serie. Prácticamente olvidada, Kalifornia queda hoy en día como una de tantas películas con las que el Hollywood noventero trató de replicar el éxito de Reservoir Dogs.

'Amor a quemarropa' (Tony Scott, 1993)

Hablando de Tarantino, aquí le tenemos, si bien como autor de un guion lleno de frases para el recuerdo. Aunque Amor a quemarropa no tardó en convertirse en una película de culto, sus primeros resultados en taquilla fueron desastrosos, algo que (por una vez) no le importó demasiado a Brad Pitt: la presencia del actor en el filme, interpretando al compañero de piso de Christian Slater, fue apenas un cameo durante el que improvisó la mayoría de sus diálogos.

'¿Conoces a Joe Black?' (Martin Brest, 1998)

Gracias a Leyendas de pasión, Pitt ya brillaba en el Olimpo de los ídolos carpeteros. Y, gracias a su trabajo en Seven y Doce monos, había empezado a ganarse los galones de buen actor. Así las cosas, su trabajo en este pestífero remake de La muerte de vacaciones (Mitchell Leisen, 1934) hizo tambalearse una carrera aún prometedora. Para colmo, el grueso de los espectadores estadounidenses del filme solo fueron a verlo porque antes del pase se proyectaba el tráiler de La amenaza fantasma...

'El asesinato de Jesse James por el cobarde Robert Ford' (Andrew Dominik, 2007)

En general, el naciente siglo XXI se portó muy bien con un Brad Pitt que consolidó su puesto como una de las mayores estrellas de Hollywood. De modo que, como tantos otros actores en su posición, nuestro héroe decidió lanzarse a producir películas 'de autor' que, como este trabajo del futuro director de Blonde, le depararon grandes críticas pero taquillas tirando a desastrosas. Pitt y Dominik repitieron juntos, con resultados similares, en Mátalos suavemente (2012).

'El consejero' (Ridley Scott, 2013)

Algunos herejes (entre los que podrían contarse ciertos miembros de esta redacción) afirmarán sin dudarlo que El consejero es el mejor título de la filmografía reciente de Ridley Scott, en parte gracias al trabajo de su protagonista Michael Fassbender y a una nómina de secundarios entre la que figura Brad Pitt. Opiniones aparte, la película se estampó a lo grande en taquilla: el guion de Cormac McCarthy (La carretera) no es precisamente de los que ponen las cosas fáciles al espectador.

'Frente al mar' (Angelina Jolie, 2016)

"Familia y trabajo, aceite y agua", reza el dicho popular. Apuntándose a este filme dirigido, escrito y protagonizado por su entonces pareja, Pitt pasó olímpicamente de esa gran verdad... y la cosa salió como salió. Dejando de lado unas críticas tirando a fláccidas, Frente al mar se rodó con un presupuesto de 10 millones de dólares... y recaudó 3 millones en todo el mundo, quedando como un fracaso para la historia.

'Aliados' (Robert Zemeckis, 2016)

A estas alturas, quienes se apuntan a una película de Zemeckis lo hacen a su propia cuenta y riesgo. Algo que Pitt y Marion Cotillard aprendieron, para su desgracia, cuando el director de Regreso al futuro les unió en este thriller romántico ambientado en la II Guerra Mundial. La cinta no solo falló a la hora de recuperar su presupuesto, sino que también habría generado pérdidas cercanas a los 90 millones de dólares.

'Ad Astra' (James Gray, 2019)

¿Le salió bien al autor de Armageddon Time su experimento de ciencia-ficción? Eso es cuestión de gustos, pero una cosa está clara: por mucho que Pitt apareciese en ella, una película descrita por el propio Gray como "una mezcla de Apocalypse Now y 2001" no iba a arrastrar a las masas. Su taquilla estuvo por debajo incluso de las previsiones menos optimistas, dando lugar a un fracaso que, sumado al de Chazelle con First Man, convenció a los estudios de que era mejor mantener los pies en la Tierra.

'Babylon' (Damien Chazelle, 2023)

Tarantino aparte, a Brad Pitt no le está saliendo muy bien últimamente eso de trabajar con cineastas de prestigio. Pese a esos tráilers que nos prometen una mirada orgiástica a los años del Hollywood dorado, Babylon ha tenido que hacerle frente a nuevos brotes de covid y al poco interés del público en ver a Margot Robbie poniéndose como Las Grecas: la recaudación de la cinta no se aproxima ni en sueños a esos 250 millones de dólares que necesitaría para cubrir gastos.

