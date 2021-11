Paul Rudd se ríe de su elección como el hombre más sexy del mundo

Un año más, la revista People ha entregado el título al hombre más sexy del mundo y este 2022 la distinción ha ido a parar a manos del siempre encantador Paul Rudd, el vengador que empequeñece pero nunca envejece. Rudd se suma así a otros compañeros como Chris Hemsworth, Michael B. Jordan o Idris Elba, que ya han ocupado el puesto más alto en el ranking de los hombres más atractivos del planeta.

El prolífico actor, que ahora protagoniza la serie The Shrink Next Door en Apple TV+ y pronto estrenará Cazafantasmas: Más allá antes de que lo volvamos a ver con el traje de Ant-Man en 2023, ha reaccionado a la noticia con el sentido del humor que lo caracteriza: "Espero que por fin ahora me inviten a esas cenas sexis con Clooney, Pitt y B. Jordan. Y supongo que estaré en muchos más yates. Estoy emocionado por expandir mi vida en yate".

Rudd también se ha referido, ya más en serio, a la sorpresa que puede causar entre algunos lectores de la revista su elección: "Tengo conocimiento suficiente como para saber que, cuando la gente oiga que me han elegido en esto, dirá: '¿Qué?'. No es falsa humildad. Hay mucha gente que debería conseguir esto antes que yo".

Sin embargo, han sido precisamente su carisma innato, su humidad y su apariencia de chico 'normal' (en el mejor de los sentidos) las características que lo han convertido junto a su talento en una de las estrellas más queridas y admiradas de Hollywood. Pese a llevar décadas dedicándose a este oficio, él mismo se define ante todo como un hombre de familia.

"Cuando pienso en mí mismo, pienso en mí mismo como marido y como padre, soy eso", ha asegurado: "Paso el tiempo con mi familia cuando no estoy trabajando. Es lo que más me gusta".

