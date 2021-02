¿Es posible una lista que incluya nombres tan dispares como Christina Aguilera, Will Ferrell, Janelle Monáe, Sacha Baron Cohen y Laura Pausini? Si, y la tenemos aquí. Los Oscar 2021 han publicado ya varias de sus shortlists de preseleccionados, y entre ellas está una lista de aspirantes a Mejor canción original que sorprende por su diversidad.

Con la música afroamericana predominando más de lo habitual (además de Monáe, contamos con Mary J. Blige, H.E.R. y John Legend, entre muchos otros) y un gran número de temas procedentes de documentales (Mr Soul!, All In: The Fight for Democracy…), estos 15 temas forman la selección de la que saldrán los cinco nominados a la categoría.

Janelle Monáe: 'Turntables' ('All In: The Fight for Democracy')

Mary J. Blige: 'See What You've Done' ('Belly of the Beast')

Sacha Baron Cohen y Warren G. Hardings: 'Wuhan Flu' ('Borat, película film secuela')

Rachel McAdams y Will Ferrell: 'Husavik' ('Festival de la canción de Eurovisión: La historia de Fire Saga')

John Legend: 'Never Break' ('Giving Voice: Voces afroamericanas en Broadway')

Forest Whitaker y Anika Noni Rose: 'Make It Work Again' ('La navidad mágica de los Jangle')

H.E.R.: 'Fight For You' ('Judas and the Black Messiah')

Laura Pausini: 'Io sì (Seen)' ('La vida por delante')

Emile Mosseri, Han Ye-ri: 'Rain Song' ('Minari')

Jesse Lawrence feat. Amy Cissé: 'Show Me Your Soul' ('Mr. Soul!')

Christina Aguilera: 'Loyal Brave True' ('Mulán')

Charlie Puth: 'Free' ('El magnífico Iván')

Leslie Odom Jr.: 'Speak Now...' ('One Night In Miami')

Abraham Marder: 'Green' ('Sound of Metal')

Celeste: 'Hear My Voice' ('El juicio de los 7 de Chicago')