Marta Nieto ('Madre') se suma a las nominaciones de los Premios del Cine Europeo EFA 2020

Hace unas semanas conocimos las películas de animación nominadas en los Premios del Cine Europeo EFA 2020, entre las que estaban las producciones españolas Klaus y Josep. Poco después, Ventajas de viajar en tren fue nominada en la categoría de mejor comedia europea. Ahora a la representación nacional suma a Marta Nieto, la protagonista de Madre, que ha sido elegida como una de las nominadas a mejor actriz europea por su trabajo en el filme de Rodrigo Sorogoyen.

Los más de 3.800 miembros de EFA votarán ahora por los ganadores que se darán a conocer en una serie de eventos virtuales entre el 8 y el 12 de diciembre.

Estas son las nominaciones de los Premios del Cine Europeo EFA 2020:

MEJOR PELÍCULA EUROPEA

Another Round (Druk), de Thomas Vinterberg

Berlin Alexanderplatz, de Burhan Qurbani

Corpus Christi, de Jan Komasa

Martin Ede, de Pietro Marcello

El pájaro pintado, de Václav Marhoul

Ondina, de Christian Petzold

MEJOR DIRECCIÓN

Agnieszka Holland por Charlatan

Jan Komasa por Corpus Christi

Pietro Marcello por Martin Eden

François Ozon por Verano del 85

Maria Sødahl por Hope

Thomas Vinrerberg por Another Round (Druk)

MEJOR ACTRIZ

Paula Beer por Ondina

Natasha Berezhnaya por Dau. Natasha

Andrea Bræin Hovig por Hope

Ane Dahl Torp por Charter

Nina Hoss por My Little Sister

Marta Nieto por Madre

MEJOR ACTOR

Bartosz Bielenia por Corpus Christi

Goran Bogdan por Father

Elio Germano por Volevo nascondermi

Luca Marinelli por Martin Eden

Mads Mikkelsen por Another Round (Druk)

Viggo Mortensen por Falling

MEJOR GUION

Martin Behnke & Burhan Qurbani por Belin Alexanderplatz

Costa-Gavras por Comportarse como adultos

Damiano & Fabio D'Innocenzo por Favolacce

Pietro Marcello & Maurizio Braucci por Martin Eden

Mateusz Pacewicz por Corpus Christi

Thomas Vinterberg & Tobias Lindholm por Another Round (Druk)

MEJOR COMEDIA EUROPEA

Ventajas de viajar en tren, de Aritz Moreno

Ladies of Steel, de Pamela Tola

Un triomphe, de Emmanuel Courcol

MEJOR PELÍCULA DE ANIMACIÓN EUROPEA

Calamity, de Rémy Chayé

Josep, de Aurel

Klaus, de Sergio Pablos

The Nose or The Conspiracy of Maverics, de Andrey Khrzhanovsky

MEJOR DOCUMENTAL EUROPEO

Acasa, My Home, de Radu Ciorniciuc

Collective, de Alexander Nanau

Gunda, de Victor Kossakovsky

Petite fille, de Sébastien Lifshitz

Saudi Runaway, de Susanne Regina Meures

The Cave, de Feras Fayyad

MEJOR CORTOMETRAJE EUROPEO

All Cats Are Grey in the Dark, de Lasse Linder

Genius loci, de Adrien Mérigeau

Past Perfect, de Jorge Jácome

Sun Dog, de Dorian Jespers

Uncle Thomas, Accounting for the Days, de Regina Pessoa