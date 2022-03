"No podía ni tocarme la cara ni abrir una lata de refresco": así lo pasó Zöe Kravitz dando vida a Catwoman en 'The Batman'

¿Cómo se lleva interpretar a Catwoman/Selina Kyle por segunda vez después de Batman: La Lego película?

En esa película solo decía “miau miau”. Así que ahora podéis esperar algo más de mí.

Hay infinidad de versiones de tu personaje. ¿Cómo afrontaste la tuya?

Catwoman es como un gato: es muy complicado saber quién es, qué quiere y qué busca. Mucha gente habla de su sexualidad, por ejemplo, pero a mí eso no me interesa. Me importa Selina como ser humano. Si no entiendes eso y partes de ahí, da lo mismo cuántas peleas haya en la pantalla, porque no le vas a gustar a la audiencia.

A nivel físico, ¿en qué has puesto más énfasis?

Además de aprender a pelear me planteé cómo se movía: tenía que ser fuerte, pero también rápida y ágil. Me vi un montón de vídeos y documentales sobre felinos.

Sabemos que a Pattinson le han confeccionado un traje con, ejem, bragueta. ¿Qué hay del tuyo?

Tenía que ser práctico y que me permitiera conducir una moto. El problema han sido las uñas. Son increíblemente largas y puntiagudas. No podía ni tocarme la cara ni abrir una lata de refresco. Con ellas me sentía como una tullida.

¿Quieres recibir todos los viernes en tu correo las mejores recomendaciones de cine y series? Apúntate a nuestra Newsletter.