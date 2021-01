“No me gusta nada cómo canté”: Amanda Seyfried se arrepiente de ‘Los miserables’

2021 podría ser el año en que Amanda Seyfried obtenga su primera nominación al Oscar, gracias a interpretar a Marion Davies en Mank. La película dirigida por David Fincher para Netflix, si bien ha ido perdiendo fuelle en la carrera de premios desde su estreno, encuentra en Seyfried uno de sus grandes activos, y la intérprete está en plena campaña para ser nominada a Mejor actriz de reparto. De ahí que haya participado en el reconocido programa auspiciado porVariety titulado Actors on Actors, donde ha pasado revista a su carrera y recordado los momentos que más celebra… o de los que más se arrepiente. En lo que respecta a Los miserables de Tom Hooper, por ejemplo, tiene sentimientos encontrados.

Antes de convertirse en el hazmerreír con Cats, Hooper sacó adelante esta adaptación del famoso musical con una estrategia que a la postre se revelaría como triunfal: grabar en directo las voces de sus actores, sin insertarlas en posproducción. Esto inyectaba una gran viveza a los personajes creados originalmente por Victor Hugo, pero expuso a Seyfried (que interpretaba a Cosette) a una situación para la que aparentemente no se sentía preparada. “En mi carrera he tenido varios momentos de los que me arrepiento completamente. Desearía hacer de nuevo Los miserables por cómo canté; aún tengo pesadillas con ello”, recordaba la actriz.

“Cantar es más agradecido que interpretar, de algún modo. Creo que cuando tengo escenas emocionales, donde tengo que llorar y sentirlo de verdad y estar presente, es muy bueno y catártico, porque llorar es realmente catártico”, reflexionaba Seyfried. “Cantar es lo mismo, pero la emoción a través de la música y la melodía es tan mágica... Cuando sientes que lo tienes es cuando tu voz está donde necesita estar y es tan fuerte como necesita ser. Y creo que no lo estaba en Los miserables”. Así, la actriz de Mank cree que su voz “era muy débil”. “Siento que podría interpretar a Cosette ahora. He estado esforzándome mucho desde Los miserables para fortalecer mi voz y ganar estamina”.

“Y he trabajado en mi vibrato, que antes estaba completamente perdido. Desde un punto de vista técnico, no me gusta nada cómo canté”, concluye. La actriz tuvo oportunidad de cantar igualmente en Mamma Mia! y su secuela Mamma Mia! Una y otra vez, y el hecho de que no critique su interpretación en ambas películas atestigua lo evidente: que, como es archisabido, todo lo que envuelve a los musicales dirigidos por Phyllida Lloyd y Ol Parker es sencillamente perfecto.