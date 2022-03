‘Nekrokosm’: Panos Cosmatos tiene nuevo proyecto tras ‘Mandy’

Panos Cosmatos se toma su tiempo entre proyectos. Este cineasta, hijo del George P. Cosmatos que nos trajo películas como Rambo II o Tombstone debutó en 2010 con Beyond the Black Rainbow, abocando su nombre al culto como ocho años después pasaría con Mandy. Esta última, un espectáculo alucinógeno de heavy metal y motosierras, contaba como gran atractivo con un Nicolas Cage haciendo lo que mejor sabe, que facilitó que Mandy obtuviera bastante fama a su paso por festivales y consolidara la firma de Cosmatos. Es lo que le llevó a ser fichado para el proyecto colectivo de Guillermo del Toro Cabinet of Curiosities, donde dirige uno de sus episodios. Pero ahora, a cuatro años de Mandy, Cosmatos ha confirmado nuevo largometraje del que hacerse cargo.

Se trata de Nekrokosm, para el que se vuelve a reunir con XYZ Films. En este caso, y quizá el rasgo más interesante del proyecto, Cosmatos va a colaborar con la famosa productora independiente A24, garante de un estilo propio fundamental para entender las derivas actuales del terror. En los últimos meses no se ha limitado a este género con Lamb (la última triunfadora del Festival de Sitges), pues también ha auspiciado La tragedia de Macbeth de Joel Coen o Red Rocket de Sean Baker (estreno en España el 6 de mayo), y de su unión con Cosmatos solo cabe esperar cosas buenas. Nekrokosm tiene un guion firmado por Maegan Houang, llegada de la serie Counterpart, a partir de una historia ideada por ella y Cosmatos. Historia de la cual apenas han trascendido detalles.

Más allá de una evocadora descripción, claro. “Una pesadilla de fantasía fantasmagórica desarrollada en las profundidades de una extraña galaxia donde dos amantes son separados mientras tratan de sobrevivir a una malévola invasión”. Todo apunta a que Cosmatos abrazará la ciencia ficción, pero desde el ángulo excéntrico que hemos disfrutado en Mandy y Beyond the Black Rainbow. Ahora solo cabe esperar que Nekrokosm consiga reunir un reparto a la altura… es decir, que Nicolas Cage vuelva a mostrar interés en trabajar con el director. Es lo que precipitaría nuestro interés por Nekrokosm de notable a estratosférico.

