Naomi Watts, reina de los remakes de terror, protagonizará el de 'Goodnight Mommy'

Aclamada y multipremiada en el Festival de Sitges, la película Goodnight Mommy (2014) –en ocasiones también conocida por su título en español, Buenas noches, mamá– angustió a espectadores de todo el mundo con la historia de dos niños gemelos que empiezan a sospechar que su madre no es la misma tras volver a casa después de una operación de cirugía facial.

No obstante, parece que el hecho de que Goodnight Mommy, escrita y dirigida por Veronika Franz (guionista habitual y pareja de Ulrich Seidl) y Severin Fiala sea una película austriaca hablada en alemán ha despertado en Hollywood la necesidad de poner en marcha un remake en inglés. Ya sabes, un proceso muy habitual cuando algún filme en otra lengua obtiene éxito internacional y ven la posibilidad de sacarle rendimiento en EE UU sin pasar por el engorro de idear un argumento original.

Sobre este proceso de hacer remakes de películas de terror de otros rincones del globo sabe bastante Naomi Watts. La actriz de Mulholland Drive, que según adelanta Variety protagonizará esta nueva versión de Goodnight Mommy como la madre recién operada de quien desconfían sus retoños, tiene amplia experiencia en este tipo de proyectos.

Recordemos que Watts ya ha participado en los remakes estadounidenses de la saga japonesa The Ring (con una primera entrega dirigida por Gore Verbinski y una secuela a cargo de Hideo Nakata, director de la original) y de Funny Games, que el propio Michael Haneke repitió plano a plano pero en inglés.

Amazon Studios está detrás de esta versión estadounidense de Goodnight Mommy, que será dirigida por Matt Sobel, autor de una película tan peculiar, inquietante y atrevida como Take Me to the River (2015), con Logan Miller. Un filme que lleva a pensar que puede hacer un excelente trabajo con el tono requerido para este proyecto, pero sobre todo que su talento podría dedicarse a historias originales mucho más atrayentes.