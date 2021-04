‘Muppet Man’: Disney prepara un biopic sobre Jim Henson

El legado de Jim Henson atraviesa un momento especialmente exuberante, con sus propiedades asaltando el mainstream y demostrando la buena salud en la que se encuentran. Mientras Hollywood planea poner en pie una secuela de Dentro del laberinto, su película Cristal oscuro ha originado la celebradísima serie de Netflix Cristal oscuro: La era de la resistencia. Aunque esta última no ha sido renovada, hay que sumarle el estreno en Disney+ de Más Muppets que nunca, con el regreso de los personajes que mayor fama le dieron. Es, por todo ello, una buena oportunidad para lanzar un biopic sobre su trayectoria.

Uno del que ya se habló algunos años, sin que The Jim Henson Company pudiera ponerse de acuerdo con Disney. Esto hoy ya no es un problema, según recogen medios como Deadline: ambos estudios han acordado trabajar en una película dedicada a la vida de Henson titulada Muppet Man. Su guionista es Michael Mitnik, experimentado dramaturgo que para el cine ha escrito películas como La guerra de las corrientes o The Giver, y que ahora mismo trabaja sobre un borrador de Aaron y Jordan Kendell (guionistas de A la deriva). Lisa Henson, hija del gran hombre, se encargará de producirla compaginándolo con su labor al frente del Pinocho que Guillermo del Toro prepara para Netflix.

Henson, creador de los llamados Teleñecos (o Muppets), de Fraggle Rock y de las criaturas de Barrio Sésamo, será así el protagonista de un film dedicado a retratar sus esfuerzos para convencer a los productores de que Los Teleñecos era una buena idea. Muppet Man, de este modo, profundizará en el nacimiento de estos icónicos personajes, y aún no tiene director ni actor protagonista asociado. La Casa del Ratón, asimismo, tampoco tantea fechas de rodaje o estreno, pero todo apunta a que el proyecto ya está listo para materializarse.