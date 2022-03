Mujeres a quemarropa: directoras y actrices de acción

Dichosos estereotipos de género que, como en casi todas las áreas de la vida, también nos han limitado a las mujeres a la hora de hacer y consumir cine. ¿Cuántas veces hemos oído eso de que el género de acción es cosa de hombres, tanto dentro como fuera de la pantalla? Spoiler: NO es así.

En el Día Internacional de la Mujer, reivindicamos a varias duplas perfectas compuestas por directoras y actrices que han derribado barreras en las producciones de acción. Las chicas también golpean, y lo hacen así de bien.

'Revenge' (Coralie Fargeat y Matilda Lutz, 2018)

Matilda Lutz pasa de ser la Lolita de Kubrick a convertirse en la Furiosa de Miller en el ultraviolento debut en el largo de Coralie Fargeat. La italiana se mete en la piel de Jen, la joven amante de un hombre rico que es violada por los compañeros de caza de este y dada por muerta en el desierto... hasta que vuelve para cobrarse su venganza.

“A Jen le gusta que la miren. El problema está en que los hombres se creen con derecho a abusar de ella solo por eso”, explicaba Fargeat a Independent: “Revenge muestra a la mujer tomando el control de su vida y exigiendo su lugar en el mundo”. A base de sangre, mugre y rifles.

'Wonder Woman' (Patty Jenkins y Gal Gadot, 2017 y 2020)



Al cine de héroes le faltaban estrógenos hasta que Patty Jenkins rompió todos los récords con Wonder Woman. Marvel ha tardado un poco más, pero confío Viuda Negra a Cate Shortland y The Marvels a Nia DaCosta. Por no hablar de esa Elizabeth Olsen desatada en Bruja Escarlata y Visión gracias a la creadora Jac Schaeffer.

'La noche más oscura' (Kathryn Bigelow y Jessica Chastain, 2012)



El cine debe a La noche más oscura mucho más que arrastrar a la guarida de Bin Laden hasta a los espectadores más recelosos. Este thriller supone el regreso de la oscarizada Kathryn Bigelow a la acción femenina de Acero azul, y muestra la faceta más combativa de una Jessica Chastain que había comenzado a despuntar un año antes.

'Deep Impact' (Mimi Leder y Téa Leoni, 1998)



¿Qué hace una mujer dirigiendo un blockbuster asociado durante años a Steven Spielberg? ¿Y con la chica de Dos policías rebeldes? Mimi Leder acalló las voces críticas logrando el mejor estreno de un filme con una directora tras las cámaras. Lo de salvar a la Tierra de un cometa fue un hito secundario.

'Æon Flux' (Karyn Kusama y Charlize Theron, 2005)

No es la película más reivindicable de Karyn Kusama (debutó con Michelle Rodriguez en Girlfight y en 2019 estrenó Destroyer, con Nicole Kidman) ni de Charlize Theron, pero fue la primera en la que vimos el potencial como protagonista de acción de la actriz, que consolidaría en Mad Max: Furia en la carretera y Atómica.

'Deadly Weapons' (Doris Wishman y Chesty Morgan, 1974)



Tras convertirse en un referente del ‘sexplotation’ con Hideout in the Sun, Doris Wishman revolucionó el cine de acción (y lanzó a Chesty Morgan al estrellato) con este thriller en el que una viuda se hacía pasar por una stripper para vengarse de quienes asesinaron a su marido.

'Tank Girl' (Rachel Talalay y Lori Petty, 1995)



Antes de conquistar la tele superheroica (Arrow, The Flash), Rachel Talalay dirigió esta adaptación del cómic británico. Pese a ser un fracaso en taquilla, que la cineasta achacó a la falta de control creativo, se ha convertido en un filme de culto por su contenido feminista y su lunático argumento.

'Amor carnal' (Ana Lily Amirpour y Suki Waterhouse, 2016)

Extravagancia postapocalíptica, heredera directa de Mad Max, en la que Ana Lily Amirpour cambia el western vampírico de Una chica vuelve a casa sola de noche por el canibalismo parco en palabras, con mutilaciones a cascoporro. Suki Waterhouse está dispuesta a perder el brazo si así consigue revolverte el estómago.

