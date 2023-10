Muere Piper Laurie ('Carrie', 'Twin Peaks') a los 91 años

Ha fallecido a los 91 años Piper Laurie, actriz de espléndida carrera cuyos primeros papeles se remontan a los 50. “Un hermoso ser humano y uno de los grandes talentos de nuestro tiempo”, ha declarado su representante a Variety. Luego de retirarse entre los 60 y los 70 para cuidar a su familia, esta actriz estadounidense regresó afortunadamente a la pantalla y no dejó de intervenir en películas, telefilms y series hasta finales de la pasada década, cuando en 2018 vieron la luz sus últimos largometrajes: Snapshots y White Boy Rick junto a Matthew McConaughey.

En 1951 Laurie ya había firmado un contrato con Universal, que le llevaría a protagonizar a lo largo de la década varias luminosas comedias donde solía hacer de chica ingenua. Empezó compartiendo pantalla con una mula parlanchina en Francis en las carreras para ser pareja de Tony Curtis en Su alteza el ladrón, El hijo de Alí Babá y Prohibido el paso del novio, y hacer lo propio con Rock Hudson en La espada de Damasco o ¿Alguien ha visto a mi chica?, donde les dirigió Douglas Sirk. También coprotagonizó con Tyrone Power en El caballero del Mississippi: grandes éxitos comerciales que a ella no le satisfacían del todo.

Esto cambió con el drama Mujeres culpables, donde compartió cartel con Jean Simmons, Joan Fontaine y Paul Newman. Con este último apareció hacia 1961 en El buscavidas, interpretando a una alcohólica lisiada que se enamoraba del carismático Eddie Felson. Por este papel Laurie obtuvo su primera nominación al Oscar, pero también fue el último antes de retirarse por motivos familiares, casándose con el escritor y crítico de cine Joseph Morgenstern. Así estuvo durante más de una década, volviendo por todo lo alto para encarnar a la religiosa y desquiciada madre de Sissy Spacek en Carrie, de 1976.

Por esta adaptación de Stephen King acometida por Brian De Palma Spacek obtuvo su segunda nominación de la Academia, y desde ahí no paró de trabajar. En 1979 protagonizó Tim, y en 1981 una adaptación de Macbeth. En 1985 volvió a ser madre de alguien (en este caso la Dorothy de Fairuza Balk) en Oz, un mundo fantástico. Durante esta época empezó a hacer apariciones en televisión, interviniendo en El pájaro espino y ganando el Emmy (le nominarían a nueve) con La promesa, donde participaba con James Garner y James Woods.

Su tercera nominación al Oscar vino por otro papel maternal en Hijos de un dios menor, siendo Marlee Matlin su hija en la ficción. Dos años después, en 1988, fue una de las sospechosas del caso que Hércules Poirot (Peter Ustinov) investigaba en Cita con la muerte, para aparecer a continuación en Una chica de ensueño. A la década siguiente tuvo otro de sus papeles más conocidos en la serie de Twin Peaks como la codiciosa Catherine Martell (obteniendo otras dos nominaciones al Emmy), y durante los 90 intervino en películas como Con el dinero de los demás, El peso de la corrupción o Cruzando la oscuridad.

En El arpa de hierba reapareció con Sissy Spacek (solo que aquí interpretaba a su hermana), y ambas volvieron a dejarse ver en otro film posterior, Juicio a la vida. Antes volvió a ser nominada al Emmy por Frasier, y afloraron otros roles televisivos episódicos en Will y Grace, Ley y orden o Urgencias. En 1998 formó parte del reparto de The Faculty de Robert Rodríguez, otra de las películas más queridas de una filmografía que no anda en absoluto exenta de ellas.

