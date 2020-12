Muere Peter Lamont, diseñador de producción de ‘Titanic’ y las películas de 007, a los 91 años

Ha fallecido Peter Lamont, director de arte, decorador y diseñador de producción británico, a los 91 años. Así lo ha revelado la cuenta oficial de 007, en cuya saga Lamont hubo de trabajar entre 1964 y 2006, sin que trascendieran las causas de la muerte, y poco después a esto había que unirle un comunicado de Barbara Broccoli y Michael G. Wilson, máximos responsables de la franquicia. “Peter Lamont fue un miembro muy querido de la familia Bond y un gigante en la industria”, aseguraban. “Estuvo inextricablemente ligado con la estética de James Bond desde James Bond contra Goldfinger”.

Lamont nació en Londres en 1929 y empezó desempeñando trabajos menores en los Pinewood Studios, donde no tardaría en ganarse un gran caché dentro del diseño de producción. James Bond contra Goldfinger, estrenada en 1964, supuso su gran oportunidad, y desde entonces solo se apartaría de la saga en dos ocasiones: en El mañana nunca muere de 1997 y otra, la definitiva, en 2006 tras Casino Royale. Si se ausentó en El mañana nunca muere, por cierto, fue por una buena razón: estaba trabajando en la Titanic de James Cameron, por cuya labor hubo de ganar por fin el Oscar tras tres nominaciones previas: por El violinista en el tejado (1977), el film de James Bond El espía que me amó (1977) y Aliens. El regreso (1986) donde trabajara por primera vez con Cameron.

El diseñador británico repetiría con Cameron en Mentiras arriesgadas (1994) antes de involucrarse en Titanic, y más allá de estos títulos destaca su trabajo en Chitty Chitty Bang Bang (1968) o Los niños del Brasil (1978). Su hijo, Neil Lamont, también habría de convertirse en otro afamado diseñador de producción, estando presente en películas relevantes como Star Wars: El despertar de la Fuerza, Al filo del mañana o la saga original de Harry Potter al completo.