Muere Michael Apted (‘El mundo nunca es suficiente’, ‘Gorilas en la niebla’) a los 79 años

Este jueves fallecía el director Michael Apted en Los Ángeles, según se hacen eco medios como The Hollywood Reporter. Apted, de quien no se ha revelado la causa de la muerte, contaba con 79 años y su último trabajo databa de 2019, siendo el documental 63 Up la culminación de un proyecto que empezó nada menos que en 1970, cuando dentro de Seven Up! un grupo de niños relataba sus experiencias y reflexiones a la pantalla: niños cuyo crecimiento sería explorado en sucesivas entregas con los títulos de 21 Up, 35 Up, 42 Up, 49 Up y 56 Up. La faceta de Apted como documentalista fue muy aclamada, pero también desarrolló una carrera como director de ficción de lo más reseñable.

El cineasta británico debutó en TV con la longeva serie Coronation Street a finales de los 60, dando el salto al cine con La máscara y la piel, que protagonizaban Glenda Jackson y Oliver Reed, en 1972. A este film le seguirían el drama musical El ídolo (1974) o Agatha, con Vanessa Redgrave y Timothy Dalton, en 1978, suponiendo un punto de inflexión el estreno en 1980 de Quiero ser libre. Este biopic de la cantante country Loretta Lynn le dio el Oscar a Sissy Spacek y contribuyó a que Apted se estableciera en EE.UU., donde desarrolló varios films exitosos a lo largo de las dos décadas siguientes.

En 1981 dirigió a John Belushi en Continental Divide, en 1983 hizo lo propio con William Hurt para Gorky Park, y en el 88 volvió a recibir la atención de los Oscar a cuenta de Gorilas en la niebla, que estuvo a punto de darle la estatuilla a Sigourney Weaver. Llegados los 90 Apted firmó Corazón trueno (1992), Nell con Jodie Foster y Liam Neeson (1994) y Al cruzar el límite con Gene Hackman y Hugh Grant (1996), antes de ser fichado para la saga de James Bond en El mundo nunca es suficiente (1999). Siendo el tercer 007 de Pierce Brosnan, Apted reflexionaría posteriormente sobre lo incómodo que fue para él dirigir una película donde primaba la acción y los efectos visuales sobre los personajes.

En 2010, no obstante, intervino en otra franquicia con Las crónicas de Narnia: La travesía del Viajero del Alba, trabajando por aquella época en series tan reputadas como Roma o Masters of Sex. Todo esto mientras no dejaba de lado su faceta como documentalista y, en concreto, su pasión por la música: Bring on the Night tenía como protagonista a Sting en 1985, y The Long Way Home exploraba la vida de Boris Grebenshchikov, el Bruce Springsteen ruso (1989); además, en 2002 rodó un documental con los Rolling Stones que no llegó a estrenarse a causa de una disputa con Mick Jagger.

Más allá de su extensa producción, Apted fue presidente del Sindicato de Directores de EE.UU. entre 2003 y 2009: una de las personas que más tiempo han detentado el cargo. “Un visionario valiente y un líder sin parangón, Michael veía cosas que otros no veían, y todos pudimos beneficiarnos de su sabiduría y su dedicación”, ha declarado Thomas Schlame, actual líder del organismo.