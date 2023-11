Muere a los 95 años Joss Ackland, actor en 'Arma letal 2' o 'Pasiones en Kenia'

El actor británico Joss Ackland ha fallecido este domingo 19 de noviembre a los 95 años rodeado por su familia. "Hasta el final estuvo lúcido, y seguía siendo erudito y travieso", ha manifestado Paul Pearson, su representante. "Le amé profundamente y, para mí, es la razón por la que tenemos la palabra Magnífico en el diccionario", dijo en declaraciones recogidas en The Hollywood Reporter. Pese a que nunca llegó a ser una estrella ni a protagonizar producciones conocidas internacionalmente, fue un actor sobre todo de reparto muy solicitado. En la misma ficha de IMDb se recogen a lo largo de su trayectoria más de 200 títulos.

Entre los más populares está su papel de villano, el diplomático Arjen Rudd, en Arma letal 2 de 1989. También fue secundario en La caza del Octubre Rojo, K-19: The Widowmaker, El alucinante viaje de Bill y Ted o Somos los mejores. Otro de sus trabajos destacados fue en Pasiones en Kenia de 1987. A lo largo de su trayectoria compartió cartel con nombres como Sean Connery, Mel Gibson, Alec Baldwin, Maggie Smith, Judi Dench o Emilio Estevez.

Hijo de un periodista irlandés y una criada, Joss Ackland nació el 29 de febrero de 1929 en Londres. Su primera aparición acreditada ante las cámaras fue en el filme de terror Ghost Ship de 1952 dirigido por Vernon Sewell, y su último trabajo fue en el largometraje Katherine of Alexandria de 2014.

En teatro debutó a los 17 años con la obra Almas en tinieblas, y también intervino en los musicales de Peter Pan, interpretando al capitán Hook, en Evita encarnando a Juan Domingo Perón y coprotagonzando junto a Hermione Gingold otro clásico, el musical A Little Night Music de Stephen Sondheim. También fue un Falstaff memorable en las obras Enrique IV Parte 1 y 2 de Skakespeare y actuando como el capitán Shotover en la obra La casa de las penas de George Bernard Shaw. En televisión interpretó al escritor C.S. Lewis en el telefilme Shadowlands de 1975 o en un episodio de Los asesinatos de Midsomer de 2006.

Joss Ackland (izquierda) con Greta Scacchi y Trevor Howard en 'Pasiones en Kenia' Columbia Pictures

En cuanto a premios, estuvo nominado en dos ocasiones a los BAFTA, como actor de reparto en Pasiones en Kenia y como protagonista en el telefilme First and Last de 1990, y fue nombrado Comendador de la Orden del Imperio Británico (CBE) en 2001.

Casado durante más de 50 años con Rosemary Kirkcaldy, fallecida en 2002, la pareja tuvo siete hijos, 32 nietos y ocho bisnietos.

