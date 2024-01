El actor Yury Solomin, conocido internacionalmente por su trabajo en Dersu Uzala (Akira Kurosawa, 1975) ha fallecido en Moscú a los 88 años.

Nacido en 1935 en la localidad siberiana de Chita, y hermano del también actor Vitaly Solomin, el actor tenía a sus espaldas una larga trayectoria en cine y teatro que le convirtió en un rostro muy popular tanto en la Unión Soviética como en el nuevo orden posterior a la caída del régimen comunista.

De Kurosawa a Vladimir Putin

Tras debutar en teatro en 1957, Solomin dio el salto al cine en 1960, convirtiéndose rápidamente en un rostro popular de las pantallas soviéticas. Sin embargo, el grueso de su carrera quedó inédito más allá del Telón de Acero: solo la coproducción con Italia La tienda roja (Mikhail Kalatozov, 1969) trascendió las barreras de la Guerra Fría. En este filme, que fue nominado al Globo de Oro, el actor trabajó como Sean Connery y Claudia Cardinale.

Años más tarde, el camino de Yury Solomin se cruzó con el de un Kurosawa cuya carrera en Japón se daba por arruinada tras el fracaso de Dodes'ka-den en 1970. A las órdenes del autor de Los siete samuráis, Solomin rodó Dersu Uzala interpretando al explorador Vladimir Arsenev, en cuyas memorias se basaba el filme.

La cinta, coprotagonizada por Maxim Munzuk, resultó un éxito de crítica y taquilla en todo el mundo, ganando el Oscar a la Mejor película de habla no inglesa y el Gran Premio del Festival de Moscú, entre otros premios.

Pese a ello, Solomin no se convirtió en un rostro familiar para los espectadores internacionales, sino que prosiguió su labor en el cine y la TV de la URSS. Su trabajo más famoso durante los años previos a la caída del Muro de Berlín fue la serie de espías Tass Is Authorized To Declare... (1984).

Entre 1990 y 1992, Yury Solomin ocupó el cargo de ministro de Cultura en la República Soviética de Rusia. Durante sus últimos años, manifestó públicamente su apoyo a las políticas de Vladimir Putin, incluyendo la anexión de Ucrania y Crimea.

