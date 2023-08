Muere la actriz Linda Haynes ('El ex-preso de Corea') a los 75 años

El 17 de julio falleció Linda Haynes en Summerville, Carolina del Sur. Tenía 75 años y se había mudado allí hacia 2019 con su hijo Greg Sylvander y su familia, que no ha desvelado la causa de la muerte. Sylvander declara: “Como hijo único temí estos momentos toda mi vida. Pero me alegra pensar que mi madre estaba en paz y tuvo una vida hermosa estos últimos años con sus nietos”. Haynes no participaba en una película desde los años 80 pero nunca se había desvinculado del gremio, ejerciendo de secretaria jurídica en el Actor’s Studio.

La intérprete nació en Miami en 1947, y debutó en el cine a finales de los años 60. Tuvo un pequeño papel en Coffy, icono de la blaxploitation, y hacia 1974 se dejaba ver en El hombre clave de Robert Mulligan. Entonces colaboraría por primera vez con Stuart Rosenberg en Con el agua al cuello, secuela de Harper, investigador privado que le unía en pantalla con Paul Newman y Joanne Woodward. En 1977 protagonizaría su película más famosa: El ex-preso de Corea, conocida en círculos cinéfilos especialmente por el entusiasmo de Quentin Tarantino.

Escrita por Paul Schrader y dirigida por John Flynn, narra cómo un veterano de guerra (William Devane) ve cómo su familia es asesinada y se involucra en una sangrienta venganza junto a otro compañero militar, interpretado por Tommy Lee Jones. En este violento thriller Haynes encarnaba a Linda Forchet, una joven enamorada del protagonista y admiradora de sus triunfos bélicos. “Linda Forchet es mi personaje femenino favorito de la película. Tiene ese aspecto estilo Ava Gardner, ya sabes, con esa blusa, pero Ava tardó años en conseguirlo y a Linda Haynes le salió de forma natural”, ha dicho Tarantino de su interpretación.

Más tarde Haynes protagonizó el film de terror de serie B Experimentos humanos y un año después, llegado 1980, volvió a trabajar con Rosenberg en Brubaker. Protagonizaba Robert Redford y se centraba en la historia real de Tom Murtom, que destapó los abusos de una prisión estatal de Arkansas. Fue el último trabajo delante de las cámaras para Haynes.

