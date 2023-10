Muere a los 53 años el actor Keith Jefferson, habitual de Quentin Tarantino

Este jueves falleció Keith Jefferson a los 53 años, según su representante Nicole St. John comunicó al Hollywood Reporter. En agosto este actor oriundo de Houston anunció haber sido diagnosticado de cáncer, no por primera vez: “De vez en cuando Dios te pone un reto y te deja a ti la tarea de solucionarlo”, escribió entonces. “Cuando me diagnosticaron cáncer por primera vez tuve que parar, hacer una pausa y no quise compartirlo con nadie. Ni con mi familia ni con mis conocidos. Hoy por fin estoy en condiciones de compartir porque mi fe es cada vez más fuerte”.

Según St. John, Jefferson justo estaba preparando otro proyecto antes de sucumbir a la enfermedad. Puede que se tratara bien de All-Star Weekend o de The Burial: la primera es una comedia dirigida por Jamie Foxx y la segunda un drama judicial que también tiene a Foxx al frente, secundado por Tommy Lee Jones en una producción destinada a Amazon. Jefferson participó en ambas películas a raíz de su larga amistad con Foxx, que se remonta a sus años de universidad y que ha derivado en varios proyectos juntos. En los años 90, cuando Jefferson acababa de debutar en el cine, hizo un par de apariciones en The Jamie Foxx Show.

En 1995, mientras tanto, había debutado en el largometraje, con el drama de Herbert Ross Sólo ellas… los chicos, a un lado que encabezaran Drew Barrymore y Whoopi Goldberg. Jefferson también fue productor, locutor y profesor de interpretación, y tras especializarse en teatro musical participó en representaciones de Otelo o Big River. Hacia 2012, su amistad con Foxx derivó igualmente en que Quentin Tarantino le diera el papel de Pudgy Ralph en Django desencadenado. Jefferson trabajaría a partir de ahí en dos títulos más del director de Pulp Fiction, aun sin la presencia de Foxx: Los odiosos ocho y Érase una vez en Hollywood.

En sus últimos años colaboró de nuevo con su amigo en una serie protagonizada por él, ¡Papá, córtate un poco! y en una película de vampiros para Netflix, Turno de día. En virtud a su relación Foxx ha reaccionado a la noticia con gran pesar. “Esto duele”, escribe en Instagram. “No has sido más que gracia absoluta, Keith. Toda tu vida, tu corazón es puro, tu amor es inconmensurable, eras un alma increíble. Todos te echaremos mucho de menos. Va a pasar mucho tiempo hasta que esto sane. Adiós, amigo mío. Te quiero”.

