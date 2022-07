Muere Joe Turkel, el barman de ‘El resplandor’, a los 94 años

Este lunes moría en el hospital St. John de Santa Mónica (California) el reputado actor de carácter Joe Turkel. Ocurrió con 94 años de edad, rodeado de sus hijos y poco después de que muriera su esposa Anita J. Turkel, según le ha confirmado su representante a Entertainment Weekly. Previamente al fallecimiento había concluido la escritura de su libro de memorias, The Misery of Success, que debería publicarse en breve registrando la trayectoria de un nombre no muy conocido por el gran público pero cuyo rostro sí resultó ser inolvidable en dos películas imprescindibles de los años 80: El resplandor y Blade Runner.

Nacido en 1927 en Brooklyn, Turkel debutó en el cine a finales de los 40, luego de que la Segunda Guerra Mundial le llevara a combatir en Europa. En la década siguiente Stanley Kubrick le reclutó para un pequeño papel en Atraco perfecto, repitiendo un año después, en 1957, con su drama bélico Senderos de gloria. Turkel aparecería entonces en otro film como El Yang-Tsé en llamas, a mediados de los 60, e iría acumulando créditos en varias series televisivas muy populares de la época, como El show de Andy Griffith, Bonanza o El llanero solitario. No descuidaría su vínculo con la pequeña pantalla, apareciendo más tarde en Corrupción en Miami.

En 1980 Kubrick volvió a recurrir a él para su papel más conocido: Lloyd, el barman espectral que sirve de confidente a Jack Torrance (Jack Nicholson) en El resplandor. Turkel resultó ser tan icónico en este papel que varias décadas más tarde Michael Sheen le homenajearía con un personaje similar en Passengers, pero dos años después del éxito de esta adaptación de Stephen King se topó con otro hito. Así, Ridley Scott le fichó como Eldon Tyrell, inventor de los replicantes, en Blade Runner, consolidando el prestigio de un intérprete que, sin embargo, no volvería a aparecer en trabajos tan visibles desde entonces.

