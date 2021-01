Muere el animador Dale Baer (‘El rey león’, ‘Zootrópolis’) a los 70 años

Este viernes fallecía a los 70 años Dale Baer, prestigioso animador estadounidense con cinco décadas de trabajo a sus espaldas. Aunque su nombre no era muy conocido entre la cinefilia, sus compañeros de profesión no han tardado en homenajearle, destacando al animador Caly Kaytis que se ha referido a él como “una de las personas más amables con las que he trabajado. Tan talentoso y humilde”. Al frente de su estudio The Baer Animation Company, el artista trabajó en numerosas películas para Disney, y este 2021 está previsto que se estrene la última obra en la que trabajó: Bob’s Burger, la película.

Nacido en Denver, Baer empezó a trabajar como animador en Filmation en 1970, no durando mucho dentro de este estudio al ser reclutado en el 71 por la Casa del Ratón, cuyo primer encargo fue Robin Hood. Durante los 70 trabajó de forma exclusiva para Disney, formando parte del equipo de Los rescatadores o Pedro y el dragón Elliot, ambas de 1977, hasta que a finales de la década decidió abandonar la empresa para establecerse como animador freelance. De este modo, Baer trabajó en cortometrajes de Peanuts, llegó a unir fuerzas con el legendario animador Richard Williams, y en 1978 fue reclutado por Ralph Bakshi para la ambiciosa adaptación animada de El señor de los anillos.

En aquella época no dejó de colaborar, sin embargo, con la Casa del Ratón, ayudando al desarrollo de films como Tarón y el caldero mágico (1985) o Basil, el ratón superdetective (1986). A mediados de los 80 su carrera alcanzó un punto de inflexión cuando decidió fundar su propio estudio, The Baer Animation Company, que entablaría una provechosa relación con Disney a partir de la compleja gestación de ¿Quién engañó a Roger Rabbit? en 1988. Desde entonces The Baer Animation Company estuvo involucrada en Mickey Mouse: El príncipe y el mendigo (1990), La bella y la bestia (1991) o El rey león (1994), aceptando por entonces encargos como el de Tom y Jerry: La película, de 1992.

Llegados los 2000 Baer no se distanció de la Casa del Ratón, siendo el responsable de la animación de Yzma en El emperador y sus locuras e interviniendo igualmente en Zafarrancho en el rancho (2004), Descubriendo a los Robinsons (2007), Tiana y el sapo (2009), Winnie the Pooh (2011, última película de animación tradicional realizada por Disney hasta la fecha) y Zootrópolis (2016). Walt Disney Animation ha emitido un comunicado lamentando la pérdida de uno de sus artistas clave.