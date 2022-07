Este sábado falleció L.Q. Jones, rostro imprescindible del western, a los 94 años. Ocurrió por causas naturales en su casa de Hollywood Hills, según informó su nieto Erté deGarces al Hollywood Reporter. Jones también desempeñó roles de productor, director y guionista, y buena parte de su fama se debió a una estrecha colaboración con el cineasta Sam Peckinpah, apareciendo en varias películas suyas incluyendo la más conocida, Grupo salvaje. Nacido en Texas como Justice Ellis McQueen Jr., sirvió en la Marina y empezó estudiando derecho, llegando a compartir habitación con Fess Parker, otro intérprete llamado a triunfar.

Parker posteriormente encarnaría en la pantalla a iconos estadounidenses como Davy Crockett y Daniel Boone, y fue quien a mediados de los 50 animó a McQueen a que participara en un film que entonces preparaba Raoul Walsh, Más allá de las lágrimas. McQueen aceptó la oferta e interpretó a un soldado llamado L.Q. Jones: nombre que le gustó tanto que lo adoptó como firma artística y desde entonces no pararon de llegarle papeles. En esa misma década trabajaría con otros grandes del western como Anthony Mann (en La colina de los diablos de acero y Cimarrón) y Budd Boetticher, a cuyas órdenes se pondría en Buchanan cabalga de nuevo. Ahí coincidió por vez primera con Randolph Scott.

Poco antes había aparecido junto a Joel McCrea en Duelo en el desfiladero, para a principios de los 60 debutar con Sam Peckinpah en la serie Klondike. Jones volvería a coincidir con McCrea y Scott en el siguiente western de Peckinpah y otro de sus más conocidos: Duelo en la alta sierra, donde interpretaba a uno de los enemigos del dueto protagonista. A mediados de los 60 fundó una productora, LG/JAF, con el actor Alvy Moore, y repitió con Peckinpah en Mayor Dundee. En 1969 llegaría Grupo salvaje, seguida en años posteriores por La balada de Cable Hogue y Pat Garret y Billy el Niño en 1973. Por entonces ya había aparecido en multitud de westerns televisivos, destacando El virginiano.

Trabajó para Henry Hathaway en Nevada Smith y a finales de los 60 intervino junto a Clint Eastwood en Cometieron dos errores. En 1975 llegó a sus manos la novela A Boy and His Dog de Harlan Ellison, y se propuso llevarla al cine él mismo mediando su productora. Así, Jones escribió, produjo y dirigió (amén de reservarse un pequeño papel) la película de culto 2024: Apocalipsis nuclear, donde un niño y su perro trataban de sobrevivir en un mundo postapocalíptico. Pese a la fama que alcanzó el film, Jones no volvió a ponerse detrás de las cámaras, apareciendo en lo sucesivo en series como Los ángeles de Charlie, El increíble Hulk o más westerns, estilo La rosa amarilla.

En 1995 Martin Scorsese le fichó como el empresario texano Pat Webb, que le ponía las cosas muy difíciles a Robert De Niro en Casino. Poco después tuvo un papel secundario en La máscara del Zorro, y se apartaría del todo del cine en El último show de Robert Altman, estrenada en 2006.

