Muere el actor de doblaje Jesús Barreda ('The Crown', 'Glee') a los 60 años

Este viernes supimos de la muerte del actor de doblaje Jesús Barreda, según confirmaron sus compañeros del Sindicato de Artistas de Doblaje de Madrid. “Con todo el dolor de nuestro corazón tenemos que informaros de que ha fallecido nuestro querido Jesús Barreda. Todo nuestro cariño hacia su familia y amigos. Siempre en nuestros corazones y en el de los personajes a los que diste vida. Descansa en paz”. Barreda trabajó en el gremio durante más de 25 años, dedicándose especialmente a las series y a los videojuegos.

Dentro del cine pudo doblar a Eddie Redmayne como villano de El destino de Júpiter, aunque sobre todo se ocupó de famosas series de televisión, infantiles o para adultos. En el primer caso fue la voz de Cat Noir en Las aventuras de Ladybug, además de pasarse por Lego Dimensions o Rugrats. Fuera de la animación, Barreda intervino en las series de Los pilares de la Tierra, Sense8 o Tess, la de los d’Urbeville así como interpretaba al príncipe Carlos en The Crown. Se escuchó su voz igualmente en Quantico, Shameless o Glee.

Descansa en paz 🌹 pic.twitter.com/LfzcHSfbAk — ADOMA (@adoma_es) April 21, 2023

Barreda mostró cierto apego por el mundo de los videojuegos, al poner voz en títulos tan conocidos como Doom 3, Borderlands, Resident Evil, Gears of War o The Last of Us: Parte II, donde fue Jesse. El pasado 10 de noviembre Barreda había confirmado que “empezaba a luchar contra el cáncer la semana que viene”. “Un Barreda no se rinde tan fácilmente y seguiremos trabajando, por supuesto”.

