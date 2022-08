Muere el actor Clu Gulager ('La última película') a los 93 años

Este viernes falleció por causas naturales el intérprete Clu Gulager. Tenía 93 años y ocurrió en su casa de Los Ángeles, según pudo saber The Hollywood Reporter. Oriundo de Oklahoma, Gulager fue cowboy en la vida real antes de interpretar a varios personajes con esta misma ocupación para el cine, donde estuvo embarcado desde los años 60 hasta la actualidad. En los últimos tiempos había intervenido en Tangerine de Sean Baker, en el drama indie Blue Jay, y en Érase una vez en Hollywood, hace unos escasos tres años. En el film de Tarantino, que homenajeaba la época de la industria donde Gulager triunfó, tuvo un pequeño papel como el dependiente de la librería que visitaba Sharon Tate (Margot Robbie).

Llamado originalmente William Martin, el actor obtuvo su apodo de los pájaros clu-clu que anidaban alrededor de la casa familiar, conservándolo cuando se hizo vaquero y más tarde le llegaron sus primeros papeles en televisión. En los 60 protagonizó El hombre alto, interpretando a Billy el Niño mientras Barry Sullivan hacía lo propio con Pat Garrett. La serie fue un éxito, pero luego de dos temporadas el Congreso estadounidense expresó su malestar por cómo El hombre alto glorificaba la figura de Billy el Niño, de forma que precipitó su cancelación. Gulager, no obstante, siguió vinculado a la televisión durante toda su vida, interviniendo en otras series como El virginiano, Bonanza, Shaft o The New Perry Mason.

En 1964 llegó su gran oportunidad para el cine, cuando Don Siegel le fichó para el drama criminal Código del hampa. Gulager alternó en él con Lee Marvin, John Cassavetes e incluso Ronald Reagan, acompañando posteriormente a Paul Newman como su mecánico en el film de carreras 500 millas. Esto sucedía en 1969, mismo año que Gulager debutó a la dirección con un corto muy aclamado: A Day with the Boys, que compitió por la Palma de Oro en Cannes. Su aparición en Código del hampa le hizo ganar la atención de Peter Bogdanovich, que iniciados los 70 le fichó para La última película. En ella Gulager interpretó a un capataz que se enamoraba de Ellen Burstyn y seducía a Cybill Shepherd.

Las apariciones en televisión se multiplicaron durante los 70, siempre vinculadas al western, y con el cambio de década intervino en el telefilm de Ron Howard Skyward. En 1985 apareció en dos títulos muy célebres del género de terror: Pesadilla en Elm Street 2: La venganza de Freddy, y la comedia El regreso de los muertos vivientes a cargo de Dan O’Bannon, donde interpretaba a su protagonista.

