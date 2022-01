Muere Dick Halligan, pionero del jazz rock y compositor para cine y TV

El músico Dick Halligan, compositor de bandas sonoras para series (La mujer biónica, Holmes y Yoyo) y películas (Duelo final), ha fallecido en Roma a los 72 años, informa Variety. Antes de dedicarse al cine a tiempo completo, Halligan fue miembro de la banda Blood, Sweat and Tears, pionera del jazz rock a finales de los 60, en la que fue miembro fundador junto al teclista Al Kooper.

Con dicho grupo, Halligan grabó canciones como Spinning Wheel y Lisa, Listen to Me, que se han hecho hueco en la banda sonora de películas como Licorice Pizza, el nuevo trabajo de Paul Thomas Anderson. Gracias al segundo álbum homónimo de Blood, Sweat and Tears, el músico ganó uno de sus dos Grammy y obtuvo otras dos de las cinco nominaciones a esos premios que acabaría cosechando.

En 1970, Halligan debutó como compositor para cine con La gatita y el búho, comedia protagonizada por Barbra Streisand. A este trabajo le siguieron sus composiciones para TV y para filmes como Fuerza 7, Duelo final y Ciudad del crimen. Asimismo, el músico siguió firmando trabajos para 'big band' y para orquesta.