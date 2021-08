Muere Desmond Davis, director de 'Furia de titanes'

Desmond Stanley Tracey Davis, más conocido como Desmond Davis (Londres, 24 de mayo de 1926), ha fallecido a los 95 años. Aunque llevaba más de treinta años alejado de la pantalla tras realizar la serie The Chief, el británico es uno de esos grandes cineastas desconocidos que no en vano dio una de las películas más icónicas de la fantasía de los 80: Furia de titanes.

Davis comenzó como aprendiz en el cine desde muy joven, trabajando como chico de la claqueta en películas tan importantes como La reina de África. Pero pronto dio el salto y empezó a trabajar como operador de cámara en varias de las películas que dieron fama al movimiento cinematográfico británico conocido como Free Cinema. De esta forma, Desmond Davis colaboró junto directores de la talla de Tony Richardson en filmes como Un sabor a miel, La soledad del corredor de fondo o la ganadora del Oscar en 1963, Tom Jones.

No obstante, si por algo ha pasado a la historia Desmond Davis es por ser el director de Furia de titanes, la épica película de fantasía y mitología griega que se convirtió en todo uno icono gracia a los efectos especiales y animados de Ray Harryhausen. Una película que contaba nada menos que con un Olimpo (literalmente) de actores británicos: Maggie Smith, Ursula Andress y hasta Laurence Olivier dando vida al mismísimo Zeus.

Fotograma de 'Furia de Titanes' Cinemanía

Davis fue elegido para dirigir aquella película gracias al productor Charles H Schneer, quien estaba impresionado de sus capacidades como director. Y no es para menos, porque para 1981 el cineasta británico ya había firmado varias obras notables, entre ellas un debut (Girl with Green Eyes) que le valió el premio al Mejor Director por National Board of Review, o la Concha de Oro en el Festival de San Sebastián gracias al filme Retorno al pasado junto a Sarah Miles. Toda una carrera dedicada al cine para uno de aquellos grandes nombres olvidados de la cinematografía inglesa.