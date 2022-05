Muere Colin Cantwell, el hombre que diseñó la Estrella de la Muerte y las naves más icónicas de 'Star Wars'

Los Ala X rebeldes, los cazas estelares TIE del Imperio o la mismísima Estrella de la Muerte. No se podrían entender todas estas construcciones tan míticas del universo Star Wars sin el genio que estaba detrás de ellas. Hoy el mundo warsie está de luto, porque el hombre encargado de diseñar todo aquello, Colin Cantwell, ha fallecido a los 90 años.

Tras estudiar un grado en animación en la universidad y otro en la Escuela de Arquitectura invitado por el mismísimo Lloyd Wright, Cantwell participó en la carrera espacial entre Estados Unidos y Rusia durante los 60, realizando distintos trabajos para la NASA en materia creación de programas didácticos de cara al público para un mejor entendimiento del funcionamiento en los vuelos. Gracias a Cantwell el mundo conocía en directo todos los detalles de la llegada del hombre a la Luna, sirviendo de enlace entre la NASA y la televisión con la retransmisión de Walter Cronkite.

Su gran éxito como divulgador científico y su pasión por la arquitectura lo llevaron a un incipiente y fascinante mundo para él, el de la ciencia-ficción. Y empezó nada menos que con Stanley Kubrick y 2001: Una odisea del espacio, para la que creó muchos de los efectos especiales y persuadió al director de empezar el filme con la mítica secuencia inicial seguida del amanecer de los hombres y el famoso hueso. "Trabajé estrechamente con Stanley (Kubrick) y le convencí de que no empezara la película con una mesa de conferencias de 20 minutos", declararía Cantwell durante una convención.

Y de una de las grandes películas de ciencia-ficción, Cantwell dio el salto a una de las grandes sagas del mismo género y de la historia del cine en general, Star Wars. Allí trabajó codo con codo con George Lucas y desarrolló los diseños de algunas de las naves más icónicas de la saga, sin olvidar por supuesto la gran construcción megalítica de la franquicia, la Estrella de la Muerte original.

Un diseño sobre el que Cantwell ha tenido que dar explicaciones más de una vez en su vida: "Originalmente no planeé que la Estrella de la Muerte tuviera una zanja, pero cuando estaba trabajando con el molde, me di cuenta de que las dos mitades se habían encogido en el punto en el que se unían por el medio. Me habría llevado una semana de trabajo sólo para rellenar, lijar y volver a rellenar esta depresión. Así que, para ahorrarme el trabajo, acudí a George y le sugerí una zanja".

Generalmente desconocido (tiene varias anécdotas de convenciones en las que pasó desapercibido) y desde luego infravalorado, la contribución de Cantwell será eterna a pesar de su muerte.

