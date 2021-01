Muere Barbara Shelley, la reina del terror de la Hammer

El cine de terror ha perdido a uno de sus mayores iconos en Technicolor. La actriz británica Barbara Shelley, que durante los años 60 fue la gran estrella femenina de la productora Hammer Films, ha fallecido a los 88 años. Según publica Metro,su agente ha confirmado la triste noticia, rechazando que el fallecimiento se haya producido por Covid-19, a pesar de que la actriz se contagió de la enfermedad en el pasado.

Barbara Shelley alcanzó el estatus de reina del terror con su trabajo en las producciones más vistosas de la Hammer. Fue en el seno de la productora británica donde debutó profesionalmente con un pequeño papel en Mantrap (1953). El director de aquel filme era nada menos que Terence Fisher, quien años después volvió a contar con ella en La Gorgona (1964), junto a las dos estrellas de la casa: Christopher Lee y Peter Cushing.

Drácula, príncipe de las tinieblas (1966), una de las más legendarias películas de Fisher con Lee como el conde vampiro, supuso la culminación de Shelley como scream queen de alto octanaje (a pesar de que en este caso concreto su chillido fuera doblado por Suzan Farmer) e icono terrorífico de colmillos afilados.

Ese mismo año también coprotagonizó Rasputín (Don Sharp, 1966), de nuevo junto a Christopher Lee. Más imprescindible resulta su participación en ¿Qué sucedió entonces? (Roy Ward Baker, 1967), una de las entregas más deliciosas de la saga Quatermass.

Antes de ser encumbrada por la Hammer, Barbara Shelley se curtió en el género de terror con títulos tan recuperables como The Shadow of the Cat (John Gilling, 1961) o la versión original de El pueblo de los malditos (Wolf Rilla, 1960).

En la pequeña pantalla se la pudo ver en episodios de series como El Santo, Patrulla fantasma, El agente de CIPOL, Los vengadores o Doctor Who.