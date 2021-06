Muere B. J. Thomas, el cantante de 'Dos hombres y un destino' y 'Los problemas crecen'

El cantante B. J. Thomas, que ha fallecido en Arlington (Texas) a la edad de 78 años, deja una obra menor, pero destacable, dentro de la historia del pop en EE UU. De la misma manera, su huella permanece también en el cine gracias a películas como Dos hombres y un destino y Reservoir Dogs y a la serie Los problemas crecen.

Nacido en Oklahoma en 1942, Thomas formó parte del grupo The Triumphs, con el que obtuvo su primer éxito gracias a una versión del I'm So Lonesome I Could Cry de Hank Williams. Llegado 1968, y ya en solitario, tuvo un segundo hit con Hooked On A Feeling, la canción que (en la mucho menos psicodélica versión de Blue Swede) fue escogida por Quentin Tarantino para los créditos del filme que le lanzó a la fama.

El mayor momento de gloria cinematográfica para Thomas llegó al año siguiente, interpretando Raindrops Keep Fallin' on my Head, la canción compuesta por Burt Bacharach y Hal David para la BSO de Dos hombres y un destino. Su melodía, gracias a la cual ganó el Oscar a mejor canción original, es indisociable de ese paseo en bicicleta de Paul Newman y Katharine Ross.

La carrera de Thomas se eclipsó a partir de entonces debido a sus problemas con las drogas. Pero en 1985 el mundo audiovisual le ofreció otro hit con As Long as We Got Each Other, sintonía de la serie Los problemas crecen. La canción sonó en el show tanto interpretada por el cantante en solitario como en forma de dúos cantados junto a Jennifer Warnes y la gran Dusty Springfield.

Actor ocasional y autor de dos libros de memorias, B. J. Thomas se despidió de su público con el álbum The Living Room Sessions en 2013. En marzo de 2021, el músico anunció que padecía un cáncer de pulmón.