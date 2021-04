Muere Alma Wahlberg, madre de Mark y Donnie Walhberg: sus hijos se despiden de ella

Ha muerto a los 78 años Alma Wahlberg, empresaria y madre de cinco hijos varones: Paul, Bob y los actores Mark y Donnie Wahlberg. “Mi ángel. Descansa en paz”, ha escrito Mark por Instagram al tiempo que revelaba la muerte a los medios. Alma habría fallecido a causa de una enfermedad, pero no se ha especificado cuál y los hijos tampoco han aclarado cuándo se produjo el fallecimiento. Alma tuvo a sus hijos junto a Donald E. Wahlberg, de quien se divorció en 1982. Donald murió hace 13 años.

Los espectadores pudieron conocer directamente a Alma gracias a sus apariciones en el reality show Wahlburgers, emitido por A&E entre 2014 y 2019 a lo largo de diez temporadas. Wahlburgers narraba cómo los hermanos Wahlberg, en compañía de la matriarca, regentaban un restaurante especializado en hamburguesas. Donnie Wahlberg ha sido quien ha publicado por el momento la dedicación más sentida a su madre. “Tengo la suerte de haber sido traído al mundo por una mujer increíble que me crió, me enseñó y me puso en el camino de la vida”, escribía en su perfil de Instagram.

“La alegría de mi madre Alma por la vida, el amor y la gente (combinada con el orgullo por sus humildes comienzos y la negativa a olvidar de donde venía) sin duda me convirtieron en el hombre que soy”, podemos leer en su perfil, donde ha compartido también un vídeo con imágenes de su madre. “A menudo digo que si hay algo bueno en mí, lo heredé de Alma. Y lo digo porque es cierto”.