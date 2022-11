Muere a los 90 años Mickey Kuhn, hijo de Olivia de Havilland en 'Lo que el viento se llevó'

Lo que el viento se llevó (1939) es una película icónica, de ahí que tengan su relieve los fallecimientos de personas involucradas en la misma. Mickey Kuhn, el niño que encarnó al hijo de los personajes de Olivia de Havilland y Leslie Howard, ha fallecido a los 90 años. Tenía seis cuando participó en el clásico de Victor Fleming (aunque ya se sabe que pasó por varias manos más, entre ellas las de George Cukor), ganador de ocho premios Óscar.

La noticia ha trascendido a raíz de publicarlo The Hollywood Reporter. Kuhn, nacido en Illinois en 1932, consiguió el papel de Beau Wilkes en un casting al que acudieron más de 60 niños. Por cosas de las historias y de los rodajes, no coincidió en pantalla con De Havilland, su madre en la ficción. Sí con Rhett (Clark Gable), con el que compartió una escena en la que Kuhn, como confesó en una entrevista en The Washington Post en 2004, no paraba de equivocarse. Decía “hola, tío Clark” en lugar de “hola, tío Rhett”, dijo.

La carrera de Mickey Kuhn, que tras dejar el cine a finales de los años 50 trabajó para American Airlines, se concentró sobre todo en las décadas de los 30 y de los 40. Apareció de bebé en El primer amor (1934). En 1939, además de en Lo que el viento se llevó, formó parte de los repartos de El rey del hampa, con Humphrey Bogart, y Juárez, con Paul Muni y Bette Davis.

Estuvo en Dick Tracy, detective (1945), en El extraño amor de Martha Ivers (1946), con Barbara Stanwyck, y en Río Rojo (1948), con John Wayne. En las dos últimas fue la versión juvenil de los personajes encarnados respectivamente por Kirk Douglas y Montgomery Cliff.

Su filmografía incluye apariciones en Ciudad mágica (1947) y Flecha rota (1950), ambas con James Stewart al frente, y en Un tranvía llamado deseo (1951), con Marlon Brando y Vivien Leigh. Ya había trabajado con Leigh en Lo que el viento se llevó, y se da la circunstancia de que los dos Óscars logrados por la actriz los consiguió con Kuhn en el elenco.

