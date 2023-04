Muere a los 81 años Michael Lerner, actor de 'Barton Fink' nominado al Oscar

El actor Michael Lerner, conocido por su papel de Jack Lipnick en la película de 1991 dirigida por Joel Coen Barton Fink, ha fallecido a los 81 años. Ha sido su sobrino, el actor Sam Lerner, quien ha dado la noticia en su cuenta personal de Instagram con una recopilación de fotografías del actor y un texto homenaje a su tío.

"Anoche perdimos a una leyenda. Es difícil encontrar las palabras para expresar lo brillante que era mi tío Michael y la influencia que tuvo en mí. Sus historias siempre me inspiraron e hicieron que me enamorara de la actuación", ha escrito. "Fue el tío más guay, seguro y talentoso, y el hecho de que fuese de mi familia hará que me sienta especial siempre".

"Todos los que le conocen saben lo loco que estaba, en el mejor de los sentidos", continúa. "Tengo mucha suerte de haber podido compartir todo este tiempo con él y todos tenemos mucha suerte de poder seguir viendo su trabajo el resto de nuestras vidas. RIP Michael, disfruta de tus cigarrillos cubanos ilimitados, de sillas cómodas y de maratones de cine infinitos".

Ese trabajo del que podremos disfrutar para siempre incluye sus papeles en películas como Elf o X-Men: Días del futuro pasado o su pequeña aparición en la serie musical Glee. Aunque, sobre todo, el actor siempre será recordado por su papel en Barton Fink.

Nacido en Brooklyn en 1941, y tras estudiar en el American Conservatory Theatre de San Francisoc, Lerner empezó actuando en teatros y en series de televisión de los 70, siendo su primera aparición en pantalla en la película de 1970 de Paul Mazursky Alex in Wonderland. No fue hasta la pasada la década de los 80 cuando consiguió el papel que marcaría su carrera.

La película sobre aquel ejecutivo que viajaba a Hollywood para escribir un guion sobre el luchador Wallace Berry y que se topaba con su vecino de habitación, un vendedor de seguros que intentaba ayudarlo, le valió una nominación al Oscar a Mejor actor de reparto, estatuilla que, sin embargo, acabó llevándose Jack Palance por Cowboys de ciudad.

