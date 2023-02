Muere a los 28 años Jansen Panettiere, hermano de Hayden Panettiere y actor de 'The Walking Dead'

El actor Jansen Panettiere ha fallecido este domingo en Nueva York a los 28 años. El representante del intérprete ha confirmado la noticia, aunque no ha hecho declaraciones sobre la causa de la muerte. El joven intérprete era conocido por su participación en series como El último día de verano o The Walking Dead, así como por ser el hermano pequeño de la actriz Hayden Panettiere (Héroes, Scream 4).

Nacido el 25 de septiembre de 1994, su primer gran papel llegó en 2002 de la mano de Disney Channel para la serie original Even Stevens. Tras su primera aparición en pantalla, participó en otras producciones como Hope & Faith y Third Watch, hasta que en 2004 pudimos verlo en su primera película, Tiger Cruise, junto a su hermana, quien protagonizaba la cinta.

Fue ese mismo año cuando empezó a trabajar como actor de doblaje para Las pistas de Blue. A partir de entonces, compaginó su carrera como actor con el doblaje para producciones como Robots (2005), Ice Age: El deshielo (2006), la saga de Holly Hobbie and Friends o The X's, serie para la que dobló al personaje de Truman durante 7 episodios.

En 2007 consiguió una nominación a los Young Artist Awards por su trabajo en la película de Nickelodeon El último día de verano, en la que interpretaba al protagonista. Por aquellos años, participó en un gran número de proyectos, entre los que se encuentran The Babysitters (2007), El juego perfecto (2010) o Carmel (2012). Su película más reciente, Love and Love Not, fue producida el año pasado.

Además de su faceta como actor, Jansen Panettiere era artista y compartía su pasión por la ilustración en su cuenta de Instagram y en su página web personal.