Morgan Freeman quiere que te vacunes

"Me llamo Morgan Freeman. No soy médico, pero confío en la ciencia, y me han dicho que la gente confía en mí". Así comienza el anuncio de la ONG The Creative Coalition con el que el actor de Cadena perpetua anima al público estadounidense para que se vacune contra la Covid-19.

A sus 83 años, Freeman está incluido en uno de los grupos de riesgo a los que más ha afectado la pandemia. Y, aunque no menciona esto expresamente en el clip, es inevitable recordarlo cuando afirma que prevenirse contra el virus no es solo una cuestión de bienestar personal, sino también de solidaridad con el prójimo.

"En matemáticas, a esto se le llama 'propiedad distributiva'. Y, entre personas, 'cuidar los unos de los otros", señala Freeman, antes de pedirnos, por favor y con gesto compungido, que ayudemos a volver el mundo "un lugar seguro para que podamos disfrutar de nuevo".

Hasta este momento, la campaña de vacunación contra el coronavirus en EE UU ha inmunizado a cerca de 63 millones de personas, alrededor de un 19% de la población del país. Esperemos que el mensaje de Morgan Freeman ayude a convencer a los escépticos y los conspiranoicos para que esta cifra crezca aún más en los próximos días.