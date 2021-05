Michelle Rodriguez y Jordana Brewster compartirán escenas por primera vez en ‘Fast & Furious 9’

La saga Fast & Furious siempre había podido presumir de su diversidad racial dentro de los estándares de Hollywood, pero no así de representación femenina. No es ya solo que las mujeres escaseen dentro de la familia de Dom Toretto, sino que las pocas que hay apenas tienen relación entre ellas, precipitando varios suspensos hipotéticos en el Test de Bedchel. Esto es algo de lo que Michelle Rodriguez, intérprete de Letty, era perfectamente consciente, y por eso de cara a Fast & Furious 9 emprendió un pulso con productores y guionistas para que este aspecto fuera mejorado, y aumentara la presencia femenina tanto delante como detrás de las cámaras.

Rodriguez habría conseguido lo que se proponía (ha retomado su papel pese a sus amenazas de no hacerlo) y por lo pronto parece que uno de sus logros pasa por una coyuntura rompedora dentro de Fast & Furious: por fin tendrá escenas a solas con su cuñada en la ficción, Jordana Brewster. Al igual que Rodriguez, Brewster ha estado presente en la saga desde A todo gas, donde su personaje Mia se enamoraba de Brian O’Conner y, siendo la hermana de Toretto, ya mantenía un vínculo familiar con Letty. Vínculo que nunca se tradujo en diálogos de ningún tipo, algo que cambiará por fin en Fast & Furious 9.

“Michelle me dijo ‘tía, nunca hemos tenido una escena juntas. Siempre somos secundarias detrás de los tíos. No interactuamos. Tenemos una sororidad y tenemos que explorarla'”, contaba Brewster a Insider. “Ella siempre ha luchado mucho por mantenerse fiel a su personaje, y eso significa no dejarse amilanar ante los chicos ni hacer de segundona. Estoy muy contenta de haber tenido esta oportunidad. Y con suerte continuaremos haciéndolo, hay mucho que desenterrar ahí”, apunta, quizá refiriéndose al futuro inmediato de la franquicia que representa Fast & Furious 10.

Rodriguez consiguió que el director Justin Lin se concienciara con la importancia de desarrollar una relación entre ambos personajes, y arreglara esta prolongada situación. Tras aparecer en A todo gas, la trayectoria de Brewster y Rodriguez ha ido más o menos pareja: ninguna apareció en la segunda y tercera entregas, pero sí regresaron en las siguientes películas (con Rodriguez manteniéndose más o menos ausente hasta la sexta entrega). “La franquicia siempre ha representado la diversidad, y el mundo tal y como es y no como lo ve Hollywood. Creo que siempre hemos tenido personajes femeninos fuertes, solo hemos profundizado en eso”, concluye Brewster.

Fast & Furious 9 se estrena el próximo 2 de julio.