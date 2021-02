Michelle Rodriguez se une a la nueva versión de 'Dragones y mazmorras' con Chris Pine

Las compañías Hasbro y eOne en colaboración con Paramount están preparando una adaptación a lo grande del popular juego de rol Dragones y mazmorras. Un enorme presupuesto y ambiciones, por supuesto, aún mayores para la que ya cuentan como protagonista con Chris Pine. Y un reparto que se va ampliando, según avanza Deadline, con la entrada de Michelle Rodriguez y Justice Smith en el proyecto.

La nueva versión será dirigida por el dúo formado por John Francis Daley y Jonathan Goldstein. Ambos obtuvieron cierta repercusión con la comedia de intriga Noche de juegos estrenada en 2018, y además se encargarán de revisar el guion que en su momento escribió el también actor Michael Gilio. La confianza en llevar la empresa a buen puerto es tal que incluso se ha puesto fecha para el estreno, sería el 27 de mayo de 2022.

A Justice Smith de 25 años le hemos podido ver en el personaje de Franklin Webb en Jurassic World: El reino caído que dirigió Juan Antonio Bayona, pero sobre todo ha destacado interpretando a Tim Goodman en Pokémon: Detective Pikachu.

Justice Smith en 'Pokémon: Detective Pikachu' Warner Bros.

Michelle Rodriguez necesita mucha menos presentación y pronto esperamos poder volver a verla como Letty Ortiz en Fast & Furious 9 que, si la evolución de la crisis sanitaria no lo impide, llegará a los cines norteamericanos el 28 de mayo.

Dragones y mazmorras tuvo una serie de animación de éxito en los ochenta (con tres temporadas emitidas de 1983 a 1985). En cambio la nueva adaptación lo tendrá más fácil para superar a la película que se estrenó en el año 2000, y que pese a contar en su elenco con Jeremy Irons, Marlon Wayans o Thora Birch (reciente aún su participación en American Beauty), fue un batacazo descomunal tanto de taquilla como de crítica. Aún hoy se mantiene con una valoración de solo 3,1 sobre 10 de media en las puntuaciones de Filmaffinity o con otro inapelable 3,6 en IMDb.

Lo que no impidió que hubiera un par de secuelas, la primera de 2005 (Dungeons and Dragons: Wrath of the Dragon God) en formato telefilme, y la segunda de 2011 (Dungeons & Dragons: The Book of Vile Darkness) lanzada sin paños calientes directamente en vídeo.