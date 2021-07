Michael B. Jordan está desarrollando su propia película sobre un Superman negro

De cara a las crecientes demandas de representación y diversidad que sacuden Hollywood, supone un escenario de lo más sugerente que un personaje de la talla de Superman, canónicamente blanco, pase a estar interpretado por alguien negro. Es algo que nunca ha ocurrido dentro del audiovisual (como no contemos a Idris Elba en Fast & Furious: Hobbs and Shaw), pero de pronto la industria se encuentra asaltada por hasta dos proyectos de estas características. Ya conocíamos el primero: un film producido por J.J. Abrams y Bad Robot que ya había contratado como guionista al escritor Ta-Nehisi Coates.

En torno a esta película muchos pensaron automáticamente en Michael B. Jordan como actor protagonista, pero este no tardó en desvincularse. “Me halaga estar en la conversación. Lo considero un cumplido pero, en este caso, soy solo un espectador”, replicó. Gracias a Collider, ahora sabemos que esta negativa no ha evitado que Jordan se embarque en su propio film con un Superman negro, aunque en este caso no se trataría de un mero cambio en el tono de piel para el Clark Kent que conocemos todos: el actor de Creed va a inspirarse directamente en los cómics y a centrarse en Val-Zod, un Superman que siempre ha sido negro en las viñetas.

Val-Zod es el último superviviente de Krypton y ejerce de Superman en Tierra 2, no siendo el único Superman de color dentro de DC ya que, en la Tierra 23, también encontramos a un Superman con la identidad de Calvin Ellis, que además resulta ser el presidente de los EE.UU. Jordan se ha decantado por Val-Zod, y según recoge Jamie Broadnax en su web Black Girl Nerds se debe a su consideración de que, si un Superman negro salta a la pantalla, debería ser uno que ya lo fuera en los cómics y no se limitara a cambiar el aspecto del archiconocido Clark Kent. Tiene bastante sentido, y Jordan ya ha conseguido que HBO Max se interese por una miniserie centrada en Val-Zod.

Outlier Society, productora de Jordan, está detrás del formato, y no se descarta que este acabe interpretando el papel protagonista. Eso sí, está por ver en qué punto puede Jordan hacerle hueco en su agenda, ya que también está desarrollando una película del superhéroe Static Shock y pronto hará su debut a la dirección en Creed III, que también protagonizará.

