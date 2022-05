Meg Ryan vuelve a las comedias románticas: se dirigirá a sí misma con David Duchovny

Durante los años 90, Meg Ryan fue la reina de las comedias románticas de Hollywood (con permiso de Julia Roberts, claro). Si bien la actriz lleva prácticamente desparecida de la gran pantalla durante la mayor parte de las dos últimas décadas, quien fuera la estrella de Cuando Harry encontró a Sally o Algo para recordar está preparando su regreso al género que la consagró.

Meg Ryan va a dirigir y protagonizar una nueva comedia romántica, titulada What Happens Later, donde compartirá pantalla con David Duchovny. El proyecto, que será uno de los títulos presentes en el mercado del próximo Festival de Cannes para encontrar compradores internacionales, debería llegar a los cines en 2023.

La película se presenta como una adaptación de la obra teatral Shooting Star, escrita por Steven Dietz. Cuenta la historia de una pareja de antiguos amantes que se reencuentran tras décadas separados al verse atrapados en un aeropuerto durante una tormenta de nieve que tiene todos los vuelos en tierra. Ella, que siempre fue un espíritu libre, se mantiene libre de ataduras sentimentales, mientras que él acaba de divorciarse recientemente.

Seguramente no hace falta profundizar mucho más en el planteamiento argumental para intuir que durante esa noche que se ven obligados a pasar juntos en el aeropuerto ocurrirán cosas que, es muy posible, reaviven su relación del pasado. No esperaríamos que fuera de ninguna otra manera.

What Happens Later será el segundo largo de Meg Ryan como directora, pero la primera vez que dirige una comedia romántica. Su debut detrás de las cámaras fue en 2015 con el drama bélico Ithaca, protagonizado por

Alex Neustaedter, donde ella misma también tenía un papel (su última aparición cinematográfica desde entonces) y contó con la colaboración de viejos amigos como Tom Hanks o su hijo Jack Quaid.

¿Quieres recibir todos los viernes en tu correo las mejores recomendaciones de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.