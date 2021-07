"¡Me han esposado a su pico!": por esta razón Robin Williams no puso voz a Howard el Pato

Para los marvel zombies de pro, empezando por James Gunn, Howard el Pato es uno de los grandes personajes de culto de la Casa de las Ideas. Para los cinéfilos, sin embargo, este palmípedo creado por Steve Gerber es el protagonista de Howard, un nuevo héroe, mastodóntico fracaso de crítica y taquilla que George Lucas produjo en 1986.

¿Habría tenido Howard mejor suerte si Robin Williams le hubiera prestado su voz? Nunca lo sabremos… pero puede ser así. El actor Chip Zien, que dobló al personaje en la versión final de la película, ha hablado de cómo el legendario comediante estuvo a punto de interpretar al pato, y de las razones por las que huyó despendoladamente del plató tras tres días.

Según The Hollywood Reporter, el problema residió en que el rodaje de Howard… (la película) arrancó sin un actor que prestase su voz al emplumado protagonista. De esta manera, eran los propios marionetistas los que leían sus líneas de diálogo, algo que fijaba estas de forma indeleble y privaba a Williams de su arma más poderosa: la improvisación.

Según Chip Zien, al tercer día Williams dijo 'basta': "No puedo hacer esto. Es una locura. No puedo cogerle el ritmo. Me han atrapado. Me han esposado para seguir el movimiento del pico de un pato", fueron las palabras con las que el actor anunció que abandonaba la producción.

De esta manera, el trabajo como actor de voz para Howard quedó vacante, y Zien pudo ocupar el lugar de Robin Williams. En cuanto a este último, acabaría firmando un trabajo histórico como actor de voz seis años más tarde en Aladdin. Una película en la cual (para gozo y desesperación de los animadores de Disney) sí pudo improvisar todo lo que quiso.