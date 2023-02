Por un lado, el hecho de que Cómo perder a un chico en 10 días acabe de cumplir 20 años puede resultar descorazonador, sobre todo si la viste cuando se estrenó en 2003. Por otro, que Matthew McConaughey y Kate Hudson hayan celebrado ese aniversario reuniéndose para hablar de la película significa que esta mantiene su estatus como un clásico de la comedia romántica.

El reencuentro McConaughey-Hudson tuvo lugar en forma de charla en Instagram Live (vía Entertainment Weekly) al que Hudson fue la primera en conectarse. "Es una locura, y al mismo tiempo parece que han pasado dos vidas enteras", declaró la actriz antes de darle la bienvenida a su compañero. Y, por supuesto, en cuanto ambos estuvieron en línea, se pusieron a hablar de besos frente a la cámara.

"Siempre nos besábamos en los sitios más raros", recordó Kate Hudson. "Que yo recuerde, solo tuvimos un momento que fuera dulce y tranquilo, en un cuarto de baño". "Todo lo demás era como nadar a la superficie mientras los tiburones intentaban devorarte y después de haber caído desde un avión a 100 metros de altitud", replicó McConaughey. "Sales del agua, recuperas el aliento y se encienden las luces. Tienes 30 segundos para conseguir el plano del beso".

Porque, según insistió la pareja (que repitió en 2008 con Como locos... a por el oro), eso de besarse en un plató no tiene nada que ver con un morreo auténtico. "Cuando besas a alguien en una película, es profesional", comentó Hudson. "Tratamos de crear algo que evoque ciertas sensaciones, de una manera que no tiene por qué ser necesariamente cómo lo harías en la vida real".

La actriz, eso sí, tiene una reputación que mantener, así que añadió un detalle: "Con todo el respeto a nuestras parejas actuales [el músico Danny Fujikawa, en el caso de ella, y Camila Alves, en el de McConaughey] nos besábamos muy bien. Siempre eran besos muy agradables".

Según McConaughey, el hecho de que Hudson y él triunfaran a lo grande con Cómo perder a un chico... se debió a que sus estilos eran complementarios. "Lo que a mí me gusta, a ti no te molesta, y lo que te gusta a ti no me molesta a mí", señaló. "Nunca tuvimos miedo de llegar un poco demasiado lejos".

A lo que ella respondió: "Cuando tú ibas en una dirección, yo iba contigo", respondió Kate Hudson. "Pero entonces yo me ponía en plan: 'Voy a inquietarle un poco. Vamos a ver qué pasa si hago algo inesperado de golpe".

Estrenada justo antes del día de San Valentín, Cómo perder a un chico en 10 días ponía a Hudson en el rol de una periodista dispuesta a demostrar que podía convertirse en la pesadilla de su novio, fuera este el que fuese. El elegido para su experimento, interpretado por McConaughey, resultaba ser un ejecutivo con mucho ego que se creía capaz de volver loca de pasión a cualquier chica.

