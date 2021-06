Marvel arranca el rodaje de 'Black Panther: Wakanda Forever'

El próximo viernes, 9 de julio, Marvel Studios volverá a la gran pantalla con Viuda Negra tras más de año y medio sin estrenar una película en cines debido a la pandemia. Afortunadamente para todos aquellos fans que quieren volver a ver a sus héroes favoritos en una sala, la película protagonizada por Scarlett Johansson será la primera de las muchas apuestas que el estudio capitaneado por Kevin Feige está preparando para la 'Fase 4' del MCU.

Solo este año, además de Viuda Negra, llegarán a la gran pantalla Shang Chi y la Leyenda de los Diez Anillos (3 de septiembre), Eternals (5 de noviembre) y Spider-Man: No Way Home (17 de diciembre). En 2022, será el turno de Thor: Love and Thunder (6 de mayo de 2022), The Marvels (11 de noviembre de 2022) y Black Panther: Wakanda Forever (8 de julio de 2022), cuya producción acabamos de saber que ya está en marcha.

Kevin Feige ha revelado que ya ha comenzado en Atlanta la producción de la secuela, una vez más dirigida por Ryan Coogler, pero sin Chadwick Boseman como T'Challa tras el fallecimiento del actor el pasado verano a causa de un cáncer de colon. En una entrevista para Variety durante la premiere de Viuda Negra, Feige ha confirmado que el equipo ya está trabajando en el filme y que esta segunda honrará a Bosman.

"Es claramente muy emotivo sin Chad. Pero, a la vez, todo el mundo está muy emocionado por volver a traer el mundo de Wakanda al público y a los fans", ha asegurado el jefazo de Marvel Studios: "Vamos a hacerla de forma que haría sentirse orgulloso a Chad".

Marvel ha asegurado que nadie suplantará a Boseman como T’Challa, por lo que, ¿cogerá Shuri (Letitia Wright) el testigo como Pantera Negra? A juzgar por el título, esta segunda parte podría centrarse en la nación africana de Wakanda en lugar de en un personaje en concreto, y así explorar ese paraíso avanzado y rico en vibranium. A falta de más detalles sobre la trama, Martin Freeman ha adelantado que hay partes del guion que le parecieron extrañas y Lupita Nyong'o ha insistido en que la historia ha sido reescrita para homenajear a Boseman.

Recordemos que Marvel Studios y Ryan Coogler también está desarrollando una nueva serie centrada en Wakanda como parte de un acuerdo televisivo entre Disney y la productora del director, Proximity Media.