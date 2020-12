‘Mank’ se hunde a su estreno en Netflix

Esta temporada de premios es la más extraña que hemos afrontado nunca (hasta el punto de que la ceremonia de los Oscar no va a celebrarse hasta abril del año que viene), pero dentro de lo raro han sido lanzados en las últimas semanas dos contendientes típicamente oscarizables dentro del catálogo de Netflix: Hillbilly, una elegía rural, dirigida por Ron Howard, y Mank, de David Fincher. La primera ha tenido unas críticas muy mejorables mientras que la segunda ha sido mayormente alabada, con ciertos reparos, y esto ha desembocado en unas audiencias muy dispares.

De hecho, parece que la llegada de Mank a Netflix ha sido sumamente decepcionante, según datos cotejados por IndieWire en función a la audiencia estadounidense. Este medio ha recopilado las cifras de cuatro plataformas VOD durante este fin de semana revelando que en EE.UU. están funcionando enormemente bien los títulos navideños (algo más o menos previsible), en compañía de películas algo más punk como Este cuerpo me sienta de muerte de Blumhouse o Matar a Santa protagonizada por Mel Gibson, ambas en venta digital.

¿Qué ha pasado con lo nuevo de David Fincher, que debutó este viernes en Netflix? Pues, según parece, que el público congregado frente a la televisión ha sido mucho menor que el que dio la bienvenida en su momento a otras propuestas originales del servicio como Da 5 Bloods, El juicio de los 7 de Chicago o la citada Hillbilly, una elegía rural. De hecho este sábado (primer día de cómputo), Mank figuraba en la décima posición del ránking, y actualmente está desaparecido del mismo mientras que la película de Ron Howard se mantiene en la octava posición varios días después de su estreno.

Por encima de Hillbilly, una elegía rural encontramos El Grinch de Jim Carrey o Little Nicky, protagonizada por Adam Sandler en el año 2000, mientras que en lo relativo a películas originales de Netflix están tanto Las crónicas de Navidad 2, de reciente estreno, como su entrega precedente Las crónicas de Navidad. Mank, por tanto, no está en ninguna parte del ránking, y aunque desde luego hay que esperar a ver cómo se desempeña en otros territorios (así como aguardar las cifras oficiales de Netflix) no se divisa un panorama muy alentador para el film de Fincher.