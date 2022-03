Maggie Gyllenhaal y 'La hija oscura' triunfan en los Independent Spirit Awards

Hasta hace relativamente poco, ganar premios independientes de la industria como los Gotham o los Independent Spirit Awards era sinónimo de éxito de cara a los Oscar. Así lo atestiguaban películas como Spotlight o Moonlight, que pasaron primero por ahí antes de alzarse con la ansiada estatuilla. Sin embargo, La hija oscura acaba de conseguir un hito inédito, aunque no por ello esperanzador.

Y es que que después de su victoria en los Independent Spirit Awards, la Hija oscura se convierte en la primera película en ganarlo tras el Gotham y no estar nominada al Oscar. Tampoco lo está Maggie Gyllenhaal a mejor directora, que también se alzó con el galardón de los Independent gracias a la película que protagonizan Dakota Johnson, Olivia Colman y Jessie Buckley. Casualmente estas dos últimas sí están nominadas a mejor actriz y actriz de reparto respectivamente, lo que sumado al guion adaptado forman las únicas nominaciones a los Oscar del filme.

Más allá del triunfo de Maggie Gyllenhaal con la que es su primera película como realizadora, los Independent Spirit Awards tampoco perdieron la oportunidad de concederle otro premio a Drive my car. La odisea japonesa de Ryusuke Hamaguchi ha logrado ser la única película de habla no inglesa entre las nominadas en los Oscar y aspira a repetir la hazaña que consiguiera hace solo dos años Parásitos. Esta es la lista de premiadas al completo:

Mejor película

“A Chiara”

“C’mon C’mon”

La hija oscura

“La aspirante”

“Zola”

Mejor actor protagonista

Clifton Collins, Jr., “Jockey”

Frankie Faison, “The Killing of Kenneth Chamberlain”

Michael Greyeyes, “Wild Indian”

Udo Kier, “Swan Song”

Simon Rex, “Red Rocket”

Mejor película internacional

“Compartment No. 6”

“Drive My Car”

“Parallel Mothers”

“Pebbles”

“Petite Maman”

“Noche de fuego”

Mejor actriz protagonista

Isabelle Fuhrman, “La aspirante”

Brittany S. Hall, “Test Pattern”

Patti Harrison, “Together Together”

Taylour Paige, “Zola”

Kali Reis, “Catch the Fair One”

Mejor dirección

Janicza Bravo, “Zola”

Maggie Gyllenhaal, “La hija oscura”

Lauren Hadaway, “La aspirante”

Mike Mills, “C’mon, C’mon”

Ninja Thyberg, “Pleasure”

Mejor interpretación femenina en serie

Thuso Mbedu, “The Underground Railroad”

Anjana Vasan, “We Are Lady Parts”

Jana Schmieding, “Rutherford Falls”

Jasmine Cephas Jones, “Blindspotting”

Deborah Ayorinde, “THEM: Covenant”

Mejor inrerpretación masculina en serie

Ollie Alexander, “It’s a Sin”

Murray Bartlett, “The White Lotus”

Michael Greyeyes, “Rutherford Falls”

Ashley Thomas, “THEM: Covenant”

Lee Jung-jae, “Squid Game”

Mejor serie documental

“Black and Missing”

“The Choe Show”

“The Lady and the Dale”

“Nuclear Family”

“Philly D.A.”

Mejor serie original

“Blindspotting”

“It’s a Sin”

“Reservation Dogs”

“The Underground Railroad”

“We Are Lady Parts”

Mejor actriz de reparto

Jessie Buckley, “La hija oscura”

Amy Forsyth, “La aspirante”

Ruth Negga, “Passing"

Revika Anne Reustle, “Pleasure”

Suzanna Son, “Red Rocket”

Mejor guion

Best Screenplay

“C’mon, C’mon”

“La hija oscura”

“Swan Song”

“Together Together”

“Zola”

Mejor opera prima

“7 Days”

“Holler”

“Queen of Glory”

“Test Pattern”

“Wild Indian”

Mejor primer guion

“Cicada”

“Mass”

“Pig”

“Test Pattern”

“Wild Indian”

Mejor documental

“Ascension”

“Flee”

“In the Same Breath”

“Procession”

“Summer of Soul”

Premio John Cassavetes

“Cryptozoo”

“Jockey”

“Shiva Baby”

“Sweet Thing”

“This Is Not a War Story”

Mejor actor de reparto

Colman Domingo, “Zola”

Meeko Gattuso, “Queen of Glory”

Troy Kotsur, “CODA”

Will Patton, “Sweet Thing”

Chaske Spencer, “Wild Indian”

Mejor fotografía

“A Chiara”

“Blue Bayou”

“The Humans”

“Passing”

“Zola”

Mejor montaje

“A Chiara”

“The Killing of Kenneth Chamberlain”

“La aspirante”

“The Nowhere Inn”

“Zola”

Premio Robert Altman

The Director, Cast, and Casting Director of “Mass” (Winner)

Premio dirección emergente

Alex Camilleri, “Luzzu”

Gillian Wallace Horvat, “I Blame Society”

Michael Sarnoski, “Pig”

Premio "Más real que la ficción"

“North by Current”

“Faya Dayi” (Winner)

“Try Harder!”

Premio a los productores

Brad Becker-Parton

Pin-Chun Liu

Lizzie Shapiro

Mejor reparto de serie

“Reservation Dogs”

¿Quieres recibir todos los viernes en tu correo las mejores recomendaciones de cine y series? Apúntate a nuestra Newsletter.