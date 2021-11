Maggie Gyllenhaal arrasa en los Gotham Awards con su adaptación de Elena Ferrante para Netflix

La temporada de premios ya empieza a dar señales de vida, y los Gotham Awards sirven como sus heraldos. La nueva edición de estos trofeos de cine y TV, que se celebró el lunes en Nueva York, tuvo como clara ganadora a Maggie Gyllenhaal con The Lost Daughter.

La adaptación de la novela de Elena Ferrante, que la actriz y cineasta estrenará en Netflix, se llevó todas las categorías mayores, incluyendo Mejor película, Mejor dirección novel y Mejor guion (estas dos últimas, a nombre de Gyllenhaal). Además, Olivia Colman ganó con ella el premio a la Mejor interpretación, ex aequo con Frankie Faison (The Killing of Kenneth Chamberlain).

En las categorías televisivas, la surcoreana El juego del calamar ha ganado la categoría de Mejor serie en formato largo, mientras que Reservation Dogs se llevó su homóloga en formato corto (capítulos de menos de 40 minutos).

A continuación, la lista de premiados.

Mejor película

The Lost Daughter

Mejor documental

Flee

Mejor película internacional

Drive My Car

Premio Bingham Ray a la mejor dirección novel

Maggie Gyllenhaal (The Lost Daughter)

Mejor guion

Maggie Gyllenhaal (The Lost Daughter)

Mejor interpretación principal

Olivia Colman (The Lost Daughter)

Frankie Faison (The Killing of Kenneth Chamberlain)

Mejor interpretación de reparto

Troy Kotsur (CODA)

Mejor interpretación novel

Emilia Jones (CODA)

Mejor serie en formato largo (capítulos de más de 40 minutos)

El juego del calamar

Mejor serie en formato breve (capítulos de menos de 40 minutos)

Reservation Dogs

Mejor serie de no ficción

Philly D.A.

Mejor interpretación en una nueva serie

Ethan Hawke (The Good Lord Bird)

Thuso Mbedu (The Underground Railroad)