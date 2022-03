Luis Roldán en el cine de espías: qué cuenta 'El hombre de las mil caras' sobre el famoso prófugo

La historia de Luis Roldán y su fuga de la justicia española tiene un lugar importante en la crónica de sucesos de los años noventa y también en la película El hombre de las mil caras (2016), dirigida por Alberto Rodríguez (La isla mínima).

El título de este filme de espionaje, quinta colaboración de Rodríguez con su guionista de cabecera Rafael Cobos, no se refiere al exdirector de la Guardia Civil que huyó de la justicia, se ocultó en paradero desconocido y acabó siendo detenido en Tailandia, juzgado y condenado por malversación de fondos públicos, cohecho, fraude fiscal y estafa.

La figura central de la película es Francisco Paesa, un agente de los servicios secretos españoles que, según la versión que mantenía Roldán, se habría quedado con el dinero que él había conseguido mediante sus negocios ilícitos y le habría engañado quedándose con el botín. No es que Roldán estuviera oculto en Laos durante su fuga, sino que Paesa lo tuvo escondido en su piso de París. Cuando llegó el momento oportuno, lo engañó para que se dejara atrapar.

Paesa, el espía de las mil caras es el libro de Manuel Cerdán que Rodríguez y Cobos siguieron como guía en la escritura de El hombre de las mil caras, siendo conscientes de que la figura de Paesa, como buen espía, resultaría realmente escurridiza y difícil de desentrañar a la hora de diferenciar entre mito, engaño y realidad. El propio Paesa fingió su muerte poco después del caso Roldán, con certificado de defunción y esquelas en los periódicos.

Cómo ser Luis Roldán

Carlos Santos interpreta a Luis Roldán en El espía de las mil caras, donde un superlativo Eduard Fernández ejerce de Paesa. De un total de once nominaciones, la película ganó dos premios Goya: uno para el guion de Rodríguez y Cobos; otro para Santos como mejor actor revelación por su interpretación del exdirector de la Guardia Civil.

“Tuve la tentación de conocerlo", contó Carlos Santos a CINEMANÍA sobre su preparación para interpretar a Roldán, "pero Alberto prefirió que no lo hiciese. Y, bien pensado, el Roldán al que yo interpreto en la película, el del año 1995, poco tiene que ver con el Roldán de ahora, después de todo lo que ocurrió y tantos años en prisión”. Su personaje, desesperado porque el cerco del gobierno se cierne sobre él, acude a Paesa para que haga desaparecer su dinero.

Al auténtico Luis Roldán, que salió en libertad en 2010 tras pasar en la cárcel 15 años de su pena de 31, no le hizo mucha gracia que no se le tuviera en cuenta para hacer El hombre de las mil caras y llegó a declarar públicamente que no pensaba verla. “No me interesa nada el tema. Creo que los productores debían haber tenido la cortesía de preguntarme algo, pero no han querido hablar conmigo”, dijo en El Confidencial Digital.

¿Quieres recibir todos los viernes en tu correo las mejores recomendaciones de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.