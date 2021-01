Luca Guadagnino y Timothée Chalamet vuelven a unirse para una historia de amor y canibalismo

Nadie dentro de la industria del cine está tan ocupado ahora mismo como Luca Guadagnino. El cineasta anuncia nuevo proyecto prácticamente cada semana, y su agenda no puede estar más desbordada. La nueva Scarface de Universal con guion de los hermanos Coen. Una adaptación de El señor de las moscas escrita por Patrick Ness. Una película sobre Scotty Bowers con guion de Seth Rogen y Evan Goldberg. Una nueva miniserie de Retorno a Brideshead. La secuela de Call Me By Your Name, por título Find Me. Y ahora, por si fuera poco, The Hollywood Reporter se hace eco de una película más.

“Soy consciente de la cantidad de proyectos que tengo en la agenda, y quiero que todo el mundo sepa que lo haré, porque todos esos proyectos son fantásticos. Siento devoción por cada uno de ellos (...) Veremos cuál viene antes”, contaba Guadagnino recientemente sobre esta acumulación de títulos. Su último estreno fue el de la serie We Are Who We Are en HBO, y no está claro qué prioridad seguirá a continuación; lo que sí sabemos es que también está involucrado en Bones & All, adaptación de la novela homónima de Camille DeAngelis que está descrita como un coming of age que mezcla amor y terror.

El argumento, de hecho, es muy sugerente. Se centra en la joven Maren Yearly, que parte en busca del padre al que nunca conoció con la esperanza de aclarar por qué siente siempre la necesidad de matar y luego comerse a todo aquél que le ama. Bones & All tendría como protagonista a Taylor Russell (aparecida en Un momento en el tiempo) y a nada menos que Timothée Chalamet en un papel secundario, luego de ya trabajar con Guadagnino en Call Me By Your Name. El guion correría a cargo de otro antiguo colaborador: Dave Kajnagich, que escribió para Guadagnino Cegados por el sol y el remake de Suspiria.

Bones & All aún no ha encontrado distribuidora, pero hay quien prevé que cuente con una para abril o mayo, lo que quizá supondría que Guadagnino le dará preponderancia sobre su montaña de proyectos. Chalamet, por su parte, tiene previsto estrenar este año Dune (en principio, adscrito al modelo híbrido cines/HBO Max el próximo octubre) y, en una fecha por aclarar, La crónica francesa de Wes Anderson.