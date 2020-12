'Love Me Tender' se merienda una película como 'Joker' en ArteKino 2020

Cuando echemos la vista atrás al cine de 2019 muchos recordarán que una de sus películas más destacadas es el retrato en clave de thriller de la degeneración mental de una persona aislada de la sociedad, consumida por su soledad, que se enclaustra en sus propias manías, pierde la noción de la barrera entre el bien y el mal y acaba arrastrando a otras en su espiral de locura amoral. ¿Crees que eso era una descripción de Joker? No, es algo mucho mejor: es Love Me Tender.

Love Me Tender, el segundo largo de ficción de Klaudia Reynicke-Candeloro(Il nido), es una de las diez películas que pueden verse de forma gratuita en la quinta edición del Festival ArteKino, disponible en su página web hasta el 31 de diciembre. Al igual que los demás títulos presentes en el certamen, es obra de una cineasta joven con ideas efervescentes, cuyo trabajo es presencia habitual en el Festival de Locarno; allí fueron aclamadas tanto Love Me Tender como su actriz protagonista, Barbara Giordano.

No es para menos: la energía autodestructiva que muestra Barbara Giordano en Love Me Tender es espectacular. Estamos ante un estudio de personaje más que ante un desarrollo argumental tradicional, pero la evolución de la protagonista, llamada Seconda, progresa implacable. Hacia un agujero negro de inadaptación social, en cuyas escarpadas fronteras ya se encuentra al inicio de la acción debido a una galopante agorafobia.

Reynicke-Candeloro filma el enclaustramiento voluntario de Seconda como si siguiera a un animal confinado en una jaula del zoo. La cámara de la cineasta peruana, afincada en Suiza, se pega al cuerpo de su actriz, lo trocea en encuadres asfixiantes (y primorosamente iluminados por el gallego Diego Romero) y observa mientras Giordano despliega toda su particular manera de habitar espacios e interactuar con los objetos de manera desesperada. La experiencia táctil se manifiesta en la imagen y se puede percibir a través de la vista.

Love Me Tender aborda un tema a priori delicado como es el de la salud mental desde una óptica forjada en la empatía que no renuncia a explorar los rincones más oscuros ni incómodamente divertidos de la experiencia. Hay numerosos intentos de suicidio, hay humor negro y hasta situaciones de auténtico peligro a medida que Seconda no puede retrasar más el contacto con el mundo exterior que tanto evita.

Ataviada con un peto azul celeste, con la capucha bien apretada, Seconda merece ser una figura antiheroica tan icónica como cualquier villano de cómic de superhéroes. Su baile desequilibrado, con ecos de la coreografía de Yorgos Lanthimos en Canino, es una de las escenas más indescifrables (e hipnóticas) del año. Mientras suena un tema de la argentina La Yegros ("Viene de ti, viene de mí, viene del viento: es un sentimiento") es inevitable pensar que esta escena se merienda cualquier bailecito del Joker de Phoenix en las escaleras.